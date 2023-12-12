وزير الخارجية الإسبانى يبدأ زيارة للمغرب الأربعاء

MENAFN - Youm7) يستهل وزير الشؤون الخارجية والاتحاد الأوروبي والتعاون الإسباني، خوسيه مانويل ألباريس، زيارة للمغرب، الأربعاء، تستمر ليومين.



وصرحت مصادر دبلوماسية إسبانية، حسبما نقلت وكالة المغرب العربي للأنباء، بأن هذه الزيارة تهدف إلى تعزيز العلاقات الثنائية في مختلف المجالات، وخاصة السياسية والاقتصادية والتجارية واللغوية.



وأضافت المصادر أن المسؤول الإسباني سوف يجري خلال الزيارة مباحثات مع وزير الشؤون الخارجية المغربي ناصر بوريطة.



وهذه الزيارة هي الأولى التي يجريها وزير الشؤون الخارجية الإسباني إلى المغرب منذ بداية الولاية الجديدة للحكومة.