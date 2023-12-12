وزير الخارجية الإسبانى يبدأ زيارة للمغرب الأربعاء

(MENAFN
- Youm7) يستهل وزير الشؤون الخارجية والاتحاد الأوروبي والتعاون الإسباني، خوسيه مانويل ألباريس، زيارة للمغرب، الأربعاء، تستمر ليومين.
وصرحت مصادر دبلوماسية إسبانية، حسبما نقلت وكالة المغرب العربي للأنباء، بأن هذه الزيارة تهدف إلى تعزيز العلاقات الثنائية في مختلف المجالات، وخاصة السياسية والاقتصادية والتجارية واللغوية.
وأضافت المصادر أن المسؤول الإسباني سوف يجري خلال الزيارة مباحثات مع وزير الشؤون الخارجية المغربي ناصر بوريطة.
وهذه الزيارة هي الأولى التي يجريها وزير الشؤون الخارجية الإسباني إلى المغرب منذ بداية الولاية الجديدة للحكومة.
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