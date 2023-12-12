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مشهد فلكى بديع.. زخة شهب التوأميات تنير السماء اليوم بـ120 شهابًا فى الساعة

12/12/2023 11:58:09 PM
(MENAFN- Youm7) يستعد المتخصصون وهواة الفلك لرصد ومتابعة زخة شهب التوأميا أو الجوزاء والتي تنير السماء بحوالي 120 شهابا متعدد الألوان في الساعة؛ وذلك في مشهد فلكي بديع ليلة اليوم الأربعاء ويستمر حتى فجر الخميس غدا.



وقال الدكتور أشرف تادرس أستاذ الفلك بالمعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية،
إن شهب التوأميات هي ملكة الزخات الشهابية، ويفضلها الكثيرون حيث تعد أفضل وأجمل الزخات الشهابية على مدار السنة، مؤكدا أن الظروف ستكون مهيأة لرؤية شهاب واحد كل دقيقة خاصة وأن غياب القمر في تلك الليلة سيجعل الرؤية مثالية للكثير من الشهب.



و القمر لن يكون مرئيا في السماء طوال الليل يوم الأربعاء المقبل إيذانا ببدء ميلاد القمر الجديد؛ حيث يشرق القمر مع الشمس ويغرب معها تماما فيكون وجهه المضيئ مواجها للشمس ووجهه المظلم مواجها للأرض.



وهذه الليلة تعد هي أفضل الليالي خلال الشهر عموما والتي يفضلها الفلكيون كثيرا لرصد الأجرام السماوية الخافتة مثل المجرات والحشود النجمية ونجوم الكوكبات البعيدة.



وشهب التوأميات تهطل سنويا في الفترة من 7 إلى 17 ديسمبر الجاري وتبلغ ذروتها هذا العام في ليلة 13 وفجر 14 ديسمبر، وتكون أفضل مشاهدة من مكان مظلم تماما بعيدا عن أضواء المدينة؛ حيث تسقط الشهب كما لو كانت آتية من كوكبة الجوزاء (التوأم) وهو سبب تسميتها، ولكن يمكن أن تظهر في أي مكان آخر في السماء.



وزخة التوأميات تنتج من الحطام الغباري الذي يخلفه كويكب فايثون 3200 الذي تم اكتشافه عام 1982، والزخات الشهابية عموما ترى بالعين المجردة ولا تحتاج مناظير أو تلسكوبات فلكية بشرط البعد عن إضاءة المدينة وخلو السماء من السحب والغبار وبخار الماء.




تنشأ الشهب عندما تمر الكرة الأرضية أثناء دورانها حول الشمس خلال تجمعات كثيفة من الغبار والحصى المتناثرة على طول مدارات المذنبات والكويكبات، حيث تصطدم بأعلى الغلاف الجوي للأرض وتحترق على ارتفاع يتراوح بين 70 و100 كيلومتر وتظهر لنا كشريط من الضوء وهذا يؤدي إلى حدوث زخات شهابية تتكرر على أساس سنوي.



وأكد أن ظهور تلك الشهب في السماء ليس لها أي أضرار على الإنسان أو نشاطه اليومي على الأرض إذ إنها تدخل الغلاف الجوي وتحترق فيه على ارتفاع أكثر من 70 كيلو مترا من سطح الأرض، فمشاهداتها ممتعة ويحبها هواة الفلك والمهتمين بعلوم الفلك والفضاء لمتابعتها وتصويرها.


















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