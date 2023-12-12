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جامعة حلوان تنظم ندوة طلابية لمواجهة التطرف الفكرى بحضور مفتى الجمهورية

12/12/2023 11:58:09 PM
(MENAFN- Youm7) تنظم أسرة طلاب من أجل مصر المركزية بالتعاون مع اتحاد طلاب جامعة حلوان ندوة ولقاء مفتوح مع طلاب الجامعة للتوعية بالقضايا الدينية والمجتمعية التي تهم المجتمع، بعنوان "الشباب والتحصين ضد المخاطر الفكرية والسلوكية"، بحضور الدكتور شوقي علام، مفتى الديار المصرية.



وتقام فعاليات الندوة تحت رعاية الدكتور السيد قنديل رئيس الجامعة، والدكتور حسام رفاعي نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب.



وتنطلق الفعاليات في تمام الساعة العاشرة صباح يوم الخميس الموافق 2023/12/14 بمجمع الفنون والثقافة بالجامعة.



وتقام الندوة تحت إشراف كل من الدكتور محمد حلمي رائد الأسرة، والدكتورة بسنت سيد نائب رائد الأسرة، ياسر الجبالي مسؤول الأسرة، محمد جاد مديرعام إدارة رعاية الشباب بالجامعة.
















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