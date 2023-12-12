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31 ديسمبر.. غلق باب الاشتراك بمشروع علاج نقابة الأطباء

12/12/2023 11:58:09 PM
(MENAFN- Youm7) تغلق نقابة الأطبا ، باب الاشتراك أول مرة والتجديد والإضافة، بمشروع علاج الأطباء، 31 ديسمبر الجارى، وذلك بعد فتح باب الاشتراك لمدة 3 أشهر، بداية من الأول من أكتوبر الماضى، ومن المقرر أن تبدأ الاستفادة من المشروع بداية العام الجديد، وقد يقوم المشروع بالإعلان عن فتح باب الاشتراك لفترات استثنائية خلال عام 2024.



وأشارت إلى أنه تم اتخاذ حزمة من القرارات تزامنا مع بدء فتح باب الاشتراك فى مشروع العلاج، هى:



1 -تخفيض قيمة الاشتراك للاعضاء من المعاشات والأرامل عند بلوغهم سن السبعين إلى مبلغ 500 جنيه أو أحد ذويهم من المشتركين عند بلوغ نفس السن شرط بلوغ العضو الاصلى لسن السبعين اولا.



2-احتساب سنوات الاشتراك بالمشروع من تاريخ القيد بالنقابة وليس من تاريخ التخرج.



3-السماح باشتراك الابن بعد التخرج والإبنة المتزوجة شريطة عدم الاشتراك بمظلة تأمينية أخرى.



4-الأبناء الذكور من ذوى الهمم ( شريطة عدم العمل وإحضار صورة من بطاقة الخدمات الصادرة من وزارة التضامن الاجتماعى.

5- الأبناء المشمولين برعاية الأسر البديلة من أعضاء اتحاد نقابات المهن الطبية.



6-استمرار اعفاء أسر الأعضاء من شهداء كورونا من قيمة الاشتراك بالمشروع.



7- تخفيض الاشتراك للأعضاء لمشتركين الذين تخطوا السبعين عاماً إلى 500 جنيه فقط.


















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