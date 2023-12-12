جهاز تشغيل الشباب بالجيزة يعلن فرص عمل جديدة.. المؤهل بداية من متوسط

(MENAFN
- Youm7) كشف جهاز رعاية وتشغيل الشباب بالجيزة عن توافر فرص عمل "أفراد أمن" بإحدى شركات الأمن والحراسة، وذلك للعمل في الأماكن التالية:
-فنادق بالتحرير.
-مطعم بالمهندسين.
-محلات بشارع الأزهر.
-مول بطلعت حرب.
-مبنى إداري بشارع الأزهر.
-معهد بالتجمع الثالث.
-مول بالشيخ زايد.
-مشرفين بسفارة.
-شركة بترول بمدينة نصر.
-كومبوند بـ6 أكتوبر.
وأوضح الجهاز شروط التقديم على الوظائف المطلوبة على النحو الآتي: (السن من 23 إلى 45 سنة - 12 ساعة عمل - المؤهل بداية من متوسط).
وطالب جهاز رعاية وتشغيل الشباب في محافظة الجيزة، الراغبين في التقدم للوظائف المطلوبة، الحضور لمقر الجهاز الكائن في 300 ميدان الجيزة عمارة النبراوى الدور الثانى، يوميا من الأحد وحتى الخميس، وذلك من الساعة 10 صباحًا وحتى الساعة 2 عصرًا، منوهًا إلى أنه يمكن التواصل للاستفسار عن الوظائف عبر أرقام التليفونات الآتية: "35720825 – 35711198".
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