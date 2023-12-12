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جهاز تشغيل الشباب بالجيزة يعلن فرص عمل جديدة.. المؤهل بداية من متوسط

12/12/2023 11:58:09 PM
(MENAFN- Youm7) كشف جهاز رعاية وتشغيل الشباب بالجيزة عن توافر فرص عمل "أفراد أمن" بإحدى شركات الأمن والحراسة، وذلك للعمل في الأماكن التالية:

-فنادق بالتحرير.

-مطعم بالمهندسين.

-محلات بشارع الأزهر.

-مول بطلعت حرب.

-مبنى إداري بشارع الأزهر.

-معهد بالتجمع الثالث.

-مول بالشيخ زايد.

-مشرفين بسفارة.

-شركة بترول بمدينة نصر.

-كومبوند بـ6 أكتوبر.



وأوضح الجهاز شروط التقديم على الوظائف المطلوبة على النحو الآتي: (السن من 23 إلى 45 سنة - 12 ساعة عمل - المؤهل بداية من متوسط).



وطالب جهاز رعاية وتشغيل الشباب في محافظة الجيزة، الراغبين في التقدم للوظائف المطلوبة، الحضور لمقر الجهاز الكائن في 300 ميدان الجيزة عمارة النبراوى الدور الثانى، يوميا من الأحد وحتى الخميس، وذلك من الساعة 10 صباحًا وحتى الساعة 2 عصرًا، منوهًا إلى أنه يمكن التواصل للاستفسار عن الوظائف عبر أرقام التليفونات الآتية: "35720825 – 35711198".












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