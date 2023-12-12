روسيا: رغبة واشنطن فى إجبار موسكو على التفاوض بشروط أوكرانيا كلام فارغ

MENAFN - Youm7) وصفت المتحدثة الرسمية باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا التصريحات بشأن رغبة الولايات المتحدة إجبار روسيا على التفاوض مع أوكرانيا بشروط كييف في عام 2024 بأنها "مجرد هراء وكلام فارغ".



وقالت زاخاروفا - في إحاطة صحفية الثلاثاء "يبدو لي أنهم بحاجة إلى التعبير عن موقفهم بطريقة أكثر وضوحا لأننا قبل ذلك لم نسمع منهم سوى تمتمات، مثل (ساحة المعركة هي الأمر الحاسم) و(انتصار كييف على وشك الحدوث) و(الهزيمة الاستراتيجية لروسيا)".





وكان نائب مستشار الأمن القومي للرئيس الأمريكي، جوناثان فاينر، أعلن في وقت سابق أن الولايات المتحدة تريد التأكد من أنه سيتعين على روسيا التفاوض مع أوكرانيا بشروط كييف في عام 2024.



وفي سياق متصل، رأت زاخاروفا أن الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي سيحاول إقناع واشنطن بمواصلة تمويل أوكرانيا خلال زيارته للولايات المتحدة الأمريكية.



وأضافت: أن "هناك سببًا آخر وراء رحلة زيلينسكي إلى واشنطن، حيث أفادت قنوات Telegram الأوكرانية أنه كان من الضروري الانتهاء من التحرك لوضع جميع الشركات والأراضي والموارد المعدنية في أوكرانيا تحت إدارة شركة BlackRock متعددة الجنسيات مقابل مساعدتها لكييف في الحصول على حزمة كبيرة أخرى من المساعدات العسكرية".



واختتمت: زيلينسكي لا يهتم في الحقيقة إلا بمستقبله السياسي والبقاء في الحكم، ومن المستحيل ببساطة تحقيق ذلك بدون المال والدعم الأمريكي".



يشار إلى أن زيلينسكي بدأ زيارته للولايات المتحدة الأمريكية اليوم، ومن المقرر أن يلتقي أعضاء مجلس الشيوخ ورئيس مجلس النواب الأمريكي.. ومع ذلك، لم يوافق الكونجرس على طلب الإدارة الأمريكية بتقديم مساعدات جديدة لكييف، ومن المرجح ألا ينظر في الأمر حتى العام الجديد.



