فرنسا: وزيرا الجيوش والخارجية يتوجهان إلى جيبوتى الخميس

وتعد هذه الزيارة إلى جيبوتي فرصة جيدة لمواصلة المفاوضات حول مراجعة معاهدة التعاون الدفاعي (TCMD) وإعادة التأكيد على الشراكة الاستراتيجية بين فرنسا وجيبوتي، والتي تتميز بالعلاقات الدائمة والاحترام المتبادل والتعاون الوثيق في جميع المجالات.

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