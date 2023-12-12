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فرنسا: وزيرا الجيوش والخارجية يتوجهان إلى جيبوتى الخميس

12/12/2023 11:58:05 PM
(MENAFN- Youm7) تتوجه وزيرة الخارجية الفرنسية كاترين كولونا، ووزير الجيوش الفرنسي سيباستيان ليكورنو، إلى جيبوتي غد الخميس؛ لعقد مباحثات مع رئيس جيبوتي، إسماعيل عمر جيله، ومع نظيريهما الجيبوتيين وزير الخارجية والتعاون الدولي محمود علي يوسف، ووزير الدفاع حسن عمر محمد برهان، حسبما أفاد بيان لوزارة الخارجية الفرنسية.


وتعد هذه الزيارة إلى جيبوتي فرصة جيدة لمواصلة المفاوضات حول مراجعة معاهدة التعاون الدفاعي (TCMD) وإعادة التأكيد على الشراكة الاستراتيجية بين فرنسا وجيبوتي، والتي تتميز بالعلاقات الدائمة والاحترام المتبادل والتعاون الوثيق في جميع المجالات.







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