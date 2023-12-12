الكونجرس يرفض الموافقة على تقديم المزيد من المساعدات لأوكرانيا

MENAFN - Youm7) صرح رئيس مجلس النواب الأمريكى، مايك جونسون، أن أعضاء الكونجرس الأمريكى ينتظرون استراتيجية واضحة من كييف للموافقة على حزمة المساعدات التالية.

وقال جونسون بعد اجتماعه بفلاديمير زيلينسكي خلال مداخلة صحفية: "نحتاج إلى صياغة واضحة للاستراتيجية التي ستسمح لأوكرانيا بالانتصار، وحتى الآن كانت الإجابات غير كافية، فهي لم تزودنا بالوضوح والتفاصيل التي طلبناها مراراً وتكراراً".

وفي وقت سابق من اليوم، صرح، منسق الاتصالات الاستراتيجية في مجلس الأمن القومي الأمريكي، جون كيربي، أن الإدارة الأمريكية لديها أموال تكفي "لأسبوعين" فقط لدعم أوكرانيا.

ويرفض الكونجرس الموافقة على طلب الإدارة الأمريكية تخصيص أموال إضافية لمساعدة أوكرانيا، ويربط حل هذه القضية بالاتفاق على "إصلاح جذري للحدود والهجرة".

هذا وبعثت رئيسة مكتب الإدارة والميزانية بالبيت الأبيض، شالاندا يونغ، برسالة إلى قادة الكونجرس، حذرت فيها من أن واشنطن

ستنفد مواردها

بالكامل ولن تستطيع مساعدة أوكرانيا بحلول نهاية العام الجاري.

كما أشار البيت الأبيض، في وقت سابق، إلى أن واشنطن ترجح احتمال

خسارة كييف

في النزاع مع روسيا بشكل كبير، وذلك في حال انقطاع أي مساعدات إضافية من الجانب الأمريكي.