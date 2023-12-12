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روسيا: تفكيك نصب للجيش السوفيتى فى صوفيا خطوة عدائية من بلغاريا

12/12/2023 11:58:04 PM
(MENAFN- Youm7) وصفت المتحدثة الرسمية باسم وزارة الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، تفكيك النصب التذكاري للجيش السوفيتي في صوفيا بأنها "خطوة عدائية" من جانب بلغاريا ستؤدي إلى تفاقم العلاقات الثنائية.

وقالت زاخاروفا خلال إحاطة إعلامية، الثلاثاء: "نعتبر تدمير النصب التذكاري لماضينا المشترك خطوة عدائية أخرى من جانب صوفيا، وهذا يؤدي إلى تفاقم الجمود في المسار الثنائي لأن بلغاريا تختار مجددا الجانب الخطأ من التاريخ".

وأضافت: "الجانب البلغاري تجاهل مقترحات موسكو المستمرة لإجراء مشاورات حول مصير هذا النصب التذكاري، وهو ما نصت عليه الاتفاقية الثنائية... وتفكيك النصب التذكاري للجيش السوفيتي ليس له أي مبرر ولا يُغتفَر".

يُذكر أن المجلس البلدي في صوفيا أصدر تعليماته في مارس الماضي لرئيس بلدية "يوردانكا فانداكوفا"، بنقل النصب التذكاري للجيش السوفيتي من حديقة وسط المدينة إلى المتحف.

وعلى صعيد ميداني، أعلنت وزارة الدفاع الروسية القضاء على أكثر من 700 عسكري أوكراني وإسقاط 23 مسيرة أوكرانية على مختلف المحاور خلال آخر 24 ساعة، لافتة إلى اسقاط 23 مسيرة في لوجانسك ودونيتسك وخيرسون وزابوروجيا.







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