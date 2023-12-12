تجمعات اليوم الواحد تُجهز الحكام لاستئناف المسابقات المحلية

(MENAFN
- Youm7)
تعتمد لجنة الحكام الرئيسية بالاتحاد المصري لكرة القدم برئاسة البرتغالي فيتور بيريرا على تجمعات اليوم الواحد الذي انطلق فاعلياته منذ أيام، وذلك لتطوير وتدريب مستوي أداء الحكام في مختلف المناطق الفرعية للحكام.
تقام المعسكرات تحت إشراف اللجنة الرئيسية للحكام، ويمثلها أحمد ابوالعلا عضو اللجنة الرئيسية
وهو المحاضر الرئيسي، بجانب محمد أبو خاطر مدير إدارة اللياقة البدنية، وعدد من حكام النخبة، لاستغلال هذه الفترة لرفع الكفاءة البدنية والفنية للحكام.
أكد البرتغالي فيتور بيريرا، رئيس لجنة الحكام بالاتحاد المصري لكرة القدم، أن لديه بيانات كاملة عن منظومة التحكيم في مصر خلال الفترة الماضية، مشيرا إلى أنه ظل 5 أشهر كاملة يعمل لتقييم المنظومة في مصر.
وقال رئيس لجنة الحكام: "توليت المهمة منذ 9 أشهر، قضيت خلالها 5 أشهر لتقييم منظومة التحكيم، ولدينا بيانات كاملة عن كل العاملين في مجال التحكيم، والأنظمة والمعلمين وأخصائي الفار، وقمنا بعمل استقصائي يشمل كل حكام مباريات، والثاني للجان الحكام المختلفة في المناطق الكروية المختلفة داخل مصر، وكل هذه المعلومات التي قمنا بتجميعها بدأنا نصمم خطة استراتيجية تخص التعليم والتنظيم وتطوير الحكام من 2023 - 2026".
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