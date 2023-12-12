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تجمعات اليوم الواحد تُجهز الحكام لاستئناف المسابقات المحلية

12/12/2023 11:58:01 PM
(MENAFN- Youm7)
تعتمد لجنة الحكام الرئيسية بالاتحاد المصري لكرة القدم برئاسة البرتغالي فيتور بيريرا على تجمعات اليوم الواحد الذي انطلق فاعلياته منذ أيام، وذلك لتطوير وتدريب مستوي أداء الحكام في مختلف المناطق الفرعية للحكام.



تقام المعسكرات تحت إشراف اللجنة الرئيسية للحكام، ويمثلها أحمد ابوالعلا عضو اللجنة الرئيسية
وهو المحاضر الرئيسي، بجانب محمد أبو خاطر مدير إدارة اللياقة البدنية، وعدد من حكام النخبة، لاستغلال هذه الفترة لرفع الكفاءة البدنية والفنية للحكام.



أكد البرتغالي فيتور بيريرا، رئيس لجنة الحكام بالاتحاد المصري لكرة القدم، أن لديه بيانات كاملة عن منظومة التحكيم في مصر خلال الفترة الماضية، مشيرا إلى أنه ظل 5 أشهر كاملة يعمل لتقييم المنظومة في مصر.



وقال رئيس لجنة الحكام: "توليت المهمة منذ 9 أشهر، قضيت خلالها 5 أشهر لتقييم منظومة التحكيم، ولدينا بيانات كاملة عن كل العاملين في مجال التحكيم، والأنظمة والمعلمين وأخصائي الفار، وقمنا بعمل استقصائي يشمل كل حكام مباريات، والثاني للجان الحكام المختلفة في المناطق الكروية المختلفة داخل مصر، وكل هذه المعلومات التي قمنا بتجميعها بدأنا نصمم خطة استراتيجية تخص التعليم والتنظيم وتطوير الحكام من 2023 - 2026".












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