منتخب مصر يواجه أيرلندا فى ثانى جولات دور المجموعات ببطولة العالم للاسكواش

(MENAFN
- Youm7) يخوض المنتخب الوطني للاسكواش ، تحت القيادة الفنية لهشام العطار، في السابعة صباح اليوم، ثاني مبارياته بدور المجموعات ضمن منافسات بطولة العالم للمنتخبات التى تستضيفها نيوزيلندا خلال الفترة بين 11 إلى 17 ديسمبر الجاري، عندما يلتقي بمظيره منتخب أيرلندا.
وكان المنتخب الوطني قد فاز في أولى مباريات هذا الدور على منتخب ماليزيا بنتيجة 3-0.
يتواجد المنتخب الوطني في المجموعة A والفرق المشاركة فى هذه المجموعة هي: - مصر
- ماليزيا
- أيرلندا
ويشارك المنتخب الوطني الأول في البطولة باعتباره حامل اللقب فى آخر نسختين، ويضم المنتخب الوطني على فرج المصنف الأول عالميا، ومصطفى عسل المصنف الرابع، ومازن هشام المصنف السابع، ويوسف سليمان المصنف 12.
ويرافق البعثة آمنة الطرابلسى لاعبة منتخب مصر للسيدات سابقاً وعضوة الاتحاد المصرى للإسكواش والمدير الفنى هشام العطار.
وتم تقسيم فرق البطولة على 8 مجموعات يتأهل منها الأول والثانى للعب على المراكز من 1 إلى 16، ويلعب الثالث على المراكز من 17 إلى 24.
وتمتلك مصر، حامل اللقب فى آخر نسختين، 5 ألقاب ببطولة العالم، بالتساوي مع المنتخب الانجليزي، حيث جاءت ألقاب الفراعنة الخمسة أعوام، 1999، 2009، 2011، 2017، وأخيرا 2019.
ويعد المنتخب الأسترالي الأكثر تتويجاً ببطولة العالم برصيد 8 ألقاب، ويأتي في المرتبة الثانية منتخب باكستان برصيد 6 بطولات، وفي المرتبة الثالثة المنتخب الإنجليزي برصيد 5 ألقاب، والمنتخب المصري برصيد 5 ألقاب أيضا، وأخيراً لقبين لبريطانيا العظمى.
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