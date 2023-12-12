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منتخب مصر يواجه أيرلندا فى ثانى جولات دور المجموعات ببطولة العالم للاسكواش

12/12/2023 11:58:01 PM
(MENAFN- Youm7) يخوض المنتخب الوطني للاسكواش ، تحت القيادة الفنية لهشام العطار، في السابعة صباح اليوم، ثاني مبارياته بدور المجموعات ضمن منافسات بطولة العالم للمنتخبات التى تستضيفها نيوزيلندا خلال الفترة بين 11 إلى 17 ديسمبر الجاري، عندما يلتقي بمظيره منتخب أيرلندا.

وكان المنتخب الوطني قد فاز في أولى مباريات هذا الدور على منتخب ماليزيا بنتيجة 3-0.

يتواجد المنتخب الوطني في المجموعة A والفرق المشاركة فى هذه المجموعة هي: - مصر
- ماليزيا
- أيرلندا


ويشارك المنتخب الوطني الأول في البطولة باعتباره حامل اللقب فى آخر نسختين، ويضم المنتخب الوطني على فرج المصنف الأول عالميا، ومصطفى عسل المصنف الرابع، ومازن هشام المصنف السابع، ويوسف سليمان المصنف 12.

ويرافق البعثة آمنة الطرابلسى لاعبة منتخب مصر للسيدات سابقاً وعضوة الاتحاد المصرى للإسكواش والمدير الفنى هشام العطار.
وتم تقسيم فرق البطولة على 8 مجموعات يتأهل منها الأول والثانى للعب على المراكز من 1 إلى 16، ويلعب الثالث على المراكز من 17 إلى 24.
وتمتلك مصر، حامل اللقب فى آخر نسختين، 5 ألقاب ببطولة العالم، بالتساوي مع المنتخب الانجليزي، حيث جاءت ألقاب الفراعنة الخمسة أعوام، 1999، 2009، 2011، 2017، وأخيرا 2019.
ويعد المنتخب الأسترالي الأكثر تتويجاً ببطولة العالم برصيد 8 ألقاب، ويأتي في المرتبة الثانية منتخب باكستان برصيد 6 بطولات، وفي المرتبة الثالثة المنتخب الإنجليزي برصيد 5 ألقاب، والمنتخب المصري برصيد 5 ألقاب أيضا، وأخيراً لقبين لبريطانيا العظمى.








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