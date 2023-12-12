زى النهارده.. الزمالك يتوج ببطولتى أفريقيا أمام الرجاء المغربى وشوتنج ستارز

MENAFN - Youm7) فى مثل هذا اليوم 13 ديسمبر 2002 توج نادى الزمال بطلا لقارة أفريقيا بعد فوزه على نظيره الرجاء المغربى فى نهائى دورى أبطال أفريقيا، ليحصد الفارس الأبيض لقب البطولة للمرة الخامسة فى تاريخه.

لقاء الذهاب أقيم فى المغرب وانتهى بالتعادل السلبى، فيما انتهى لقاء الإياب الذى أقيم فى القاهرة بفوز الزمالك بهدف دون رد، أحرزه تامر عبد الحميد نجم خط وسط الفريق الأبيض السابق.

خاض الزمالك مباراة التتويج بتشكيل مكون من: عبد الواحد السيد، إبراهيم حسن، بشير التابعى، وائل القبانى، مدحت عبد الهادى، طارق السيد، حازم إمام (حسام عبدالمنعم)، تامر عبدالحميد، محمد أبوالعلا، حسام حسن، وليد صلاح عبداللطيف (عبدالحليم علي).

شارك أيضا في التتويج كل من محمد عبد المنصف أوسة، أحمد صالح، محمود محمود، الحسن محمد، محمد صديق، رضا سيكا، خالد الغندور، محمد عبدالواحد، محمد كمونة، محمد صبري، جمال حمزة، الغاني أحمد فيليكس أبواجى.

بينما لم ينل شرف المشاركة كل من وائل زنجا، أحمد كمال، أمير عزمي مجاهد، فريد موالى، عبداللطيف الدوماني.

كما توج نادى الزمالك بطلا لقارة أفريقيا للمرة الرابعة فى تاريخه على حساب شوتنج ستارز بطل نيجيريا فى مثل هذا اليوم 13 ديسمبر 1996، بعد مباراتين صعبتين خاضهما الفريق الأبيض ذهاباً وإياباً.

وعلى المستوى المحلى فاز الزمالك ببطولة الدورى المصرى الممتاز 14 مرة، وفاز ببطولة دورى منطقة القاهرة 14 مرة، ودورى منطقة الجيزة مرة، وتمكن من حصاد بطولة كأس مصر 28 مرة، ويعتبر الزمالك أول فريق مصرى يفوز ببطولة كأس مصر تحت مسمى كأس السلطان حسين، وفاز بكأس السوبر المصرى 4 مرات.وفاز الفارس الأبيض أيضًا ببطولة كأس الاستقلال مرتين، وكأس السلطان مرتين، وفاز بكأس أكتوبر مرة، وكأس حب مصر مرة وهى البطولة التى أقيمت لمرة واحدة وفاز بها نادى الزمالك، عندما سجل جمال عبد الحميد الهدف الوحيد فى مرمى أحمد شوبير حارس الأهلى فى الدقيقة 82، وكأس دورة الإسكندرية الصيفية ثلاث مرات، وكأس الاتحاد مرة، وكأس الملك فؤاد ثلاث مرات.وعلى مستوى العالم العربى فاز الزمالك بكأس الأندية العربية مرة، وفاز بكأس دورة الأردن الدولية مرتين، وفاز بكأس السوبر المصرى السعودى مرتين، وتمكن نادى الزمالك من الفوز ببطولة دورى أبطال أفريقيا 5 مرات، واحتفظ بكأس البطولة المسماة كأس أحمد سيكو تورى بعد فوزه بالكأس للمرة الثالثة فى تاريخه سنة 1993، وكان أول فريق مصرى يحتفظ بكأس البطولة، وفاز بكأس السوبر الأفريقى 4 مرات، وكأس الكؤوس الأفريقية مرة واحدة، وكأس الكونفدرالية الأفريقية مرة واحدة أيضًا، وبطولة كأس الأفروآسيوية للأندية مرتين وهو صاحب الرقم القياسى فى الفوز بهذه البطولة.وإجمالا فاز الزمالك طوال تاريخه بـ79 بطولة، بين محلية وقارية وإقليمية، ليصبح واحدًا من أكثر الأندية فوزا بالبطولات فى الوطن العربى.وتأهل الزمالك لنهائى دورى أبطال أفريقيا موسم 96 ليضرب موعدا مع شوتنج ستارز النيجيري، وتقام مباراة الذهاب بالعاصمة النيجيرية لاجوس وتنتهى بفوز الفريق النيجيرى بهدفين مقابل هدف .بينما أقيمت مباراة العودة باستاد القاهرة وسط حضور جماهيرى كبير ملأ جنبات الملعب، وبالفعل استطاع الزمالك الفوز بهدفين مقابل هدف أحرزهما مدحت عبد الهادى وأيمن منصور ليحتكم الفريقان لركلات الترجيح ويفوز الأبيض بالبطولة 5-4 .تألق خلال تلك البطولة من لاعبى الزمالك كل من نادر السيد فى مركز حراسة المرمى وأيمن منصور وطارق مصطفى ومدحت عبد الهادى وإسماعيل يوسف ومعتمد جمال وقاسى سعيد وأحمد الكأس وغيرهم من نجوم الفريق الأبيض.