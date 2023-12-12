الزمالك يعسكر الليلة بالإسكندرية استعدادا للمصرى بدورى NILE

(MENAFN
- Youm7) يرسم معتمد جمال المدير الفني
للفريق الأول لكرة القدم بنادى الزمال خطة عبور المصرى البورسعيدى في المباراة المقرر لها غداً الخميس على ستاد برج العرب بالإسكندرية، ضمن منافسات الجولة التاسعة من عمر مسابقة دورى نايل.
ويدخل الزمالك معسكراً مغلقاً،يضع خلال معتمد جمال الرتوش النهائية على الخطة التي يواجه بها
المصرى ،بعدما اطمئن على جاهزية
لاعبيه،ومنحهم بعض التعليمات الخاصة قبل
المباراة.
وطالب جمال لاعبيه بضرورة استغلال الفرص التي تتاح لهم أمام مرمى المصرى وتنفيذ التعليمات الفنية المكلفين بها وضرورة نقل الكرة السريع والتمركز الجيد داخل الملعب، واللعب بإيجابية على مرمى المنافس.
ويستعد الزمالك لمواجهة المصرى غدا الخميس فى الجولة التاسعة من دورى NILE
بالمباراة التى تقام ببرج العرب بالاسكندرية
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