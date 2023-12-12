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الزمالك يعسكر الليلة بالإسكندرية استعدادا للمصرى بدورى NILE

12/12/2023 11:58:01 PM
(MENAFN- Youm7) يرسم معتمد جمال المدير الفني
للفريق الأول لكرة القدم بنادى الزمال خطة عبور المصرى البورسعيدى في المباراة المقرر لها غداً الخميس على ستاد برج العرب بالإسكندرية، ضمن منافسات الجولة التاسعة من عمر مسابقة دورى نايل.

ويدخل الزمالك معسكراً مغلقاً،يضع خلال معتمد جمال الرتوش النهائية على الخطة التي يواجه بها
المصرى ،بعدما اطمئن على جاهزية
لاعبيه،ومنحهم بعض التعليمات الخاصة قبل
المباراة.

وطالب جمال لاعبيه بضرورة استغلال الفرص التي تتاح لهم أمام مرمى المصرى وتنفيذ التعليمات الفنية المكلفين بها وضرورة نقل الكرة السريع والتمركز الجيد داخل الملعب، واللعب بإيجابية على مرمى المنافس.

ويستعد الزمالك لمواجهة المصرى غدا الخميس فى الجولة التاسعة من دورى NILE
بالمباراة التى تقام ببرج العرب بالاسكندرية







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