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تركيا تدين الهجوم الارهابي شمال غربي باكستان

12/12/2023 11:57:57 PM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) أنقرة - 12 - 12 (كونا) -- دانت وزارة الخارجية التركية اليوم الثلاثاء الهجوم الإرهابي الذي أدى إلى مقتل 23 جنديا في باكستان.
وقالت الخارجية التركية في بيان إنها "تلقت ببالغ الحزن نبأ استشهاد 23 جنديا في هجوم إرهابي وقع الثلاثاء في منطقة ديرا اسماعيل خان بإقليم خيبر بختونخوا شمال غربي باكستان".
وأضافت الخارجية "ندين هذا الهجوم الإرهابي الشنيع ونسأل الله الرحمة للجنود الذين استشهدوا ونقدم تعازينا لذويهم".
وجددت في البيان التأكيد على تضامن تركيا مع حكومة باكستان وشعبها في الحرب المشتركة ضد الإرهاب.
وكان الجيش الباكستاني أعلن في وقت سابق اليوم تحييد 6 مسلحين ومقتل 23 جنديا في هجوم انتحاري بمركبة مفخخة استهدف نقطة أمنية في ديرا اسماعيل خان على الحدود مع أفغانستان. (النهاية)

أ ع س / ر ج



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