تركيا تدين الهجوم الارهابي شمال غربي باكستان

(MENAFN
- Kuwait News Agency (KUNA)) أنقرة - 12 - 12 (كونا) -- دانت وزارة الخارجية التركية اليوم الثلاثاء الهجوم الإرهابي الذي أدى إلى مقتل 23 جنديا في باكستان.
وقالت الخارجية التركية في بيان إنها "تلقت ببالغ الحزن نبأ استشهاد 23 جنديا في هجوم إرهابي وقع الثلاثاء في منطقة ديرا اسماعيل خان بإقليم خيبر بختونخوا شمال غربي باكستان".
وأضافت الخارجية "ندين هذا الهجوم الإرهابي الشنيع ونسأل الله الرحمة للجنود الذين استشهدوا ونقدم تعازينا لذويهم".
وجددت في البيان التأكيد على تضامن تركيا مع حكومة باكستان وشعبها في الحرب المشتركة ضد الإرهاب.
وكان الجيش الباكستاني أعلن في وقت سابق اليوم تحييد 6 مسلحين ومقتل 23 جنديا في هجوم انتحاري بمركبة مفخخة استهدف نقطة أمنية في ديرا اسماعيل خان على الحدود مع أفغانستان. (النهاية)
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