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وزارة الدفاع اليمنية تنفي مشاركتها في تحالف دولي جديد لحماية الملاحة البحرية

12/12/2023 11:57:57 PM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) عدن – 12 – 12 (كونا) -- نفت وزارة الدفاع اليمنية اليوم الثلاثاء صحة الأنباء التي تحدثت عن مشاركة الحكومة اليمنية في تحالف دولي جديد لحماية خطوط الملاحة البحرية التي تتعرض لاعتداءات "إرهابية" من قبل ميليشيات الحوثي.
ونقلت قناة (اليمن) الفضائية الحكومية عن مصدر في وزارة الدفاع اليمنية قوله إن دراسة قرارات سيادية من هذا النوع هي من المهام والاختصاصات الحصرية المنوطة بالمؤسسات والسلطات العليا للدولة.
وجدد المصدر تحذير الميليشيات الحوثية من مغبة مغامراتها على المصالح الوطنية ومخاطر عسكرة المياه الإقليمية اليمنية وتحويلها الى مسرح لصراع دولي أوسع.
وأكد على أهمية دعم قدرات الحكومة اليمنية وأجهزتها المعنية بحماية المياه الإقليمية لردع تهديدات الميليشيات الحوثية واحتواء تداعياتها الكارثية على حرية الملاحة الدولية والأوضاع الإنسانية في اليمن والسلم والأمن الدوليين.
وشدد في الوقت ذاته على موقف اليمن المبدئي والثابت بجانب الشعب الفلسطيني وحقه في الدفاع عن النفس وإقامة دولته المستقلة كاملة السيادة. (النهاية)

س ن ص / ر ج



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