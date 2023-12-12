وزارة الدفاع اليمنية تنفي مشاركتها في تحالف دولي جديد لحماية الملاحة البحرية

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- Kuwait News Agency (KUNA)) عدن – 12 – 12 (كونا) -- نفت وزارة الدفاع اليمنية اليوم الثلاثاء صحة الأنباء التي تحدثت عن مشاركة الحكومة اليمنية في تحالف دولي جديد لحماية خطوط الملاحة البحرية التي تتعرض لاعتداءات "إرهابية" من قبل ميليشيات الحوثي.
ونقلت قناة (اليمن) الفضائية الحكومية عن مصدر في وزارة الدفاع اليمنية قوله إن دراسة قرارات سيادية من هذا النوع هي من المهام والاختصاصات الحصرية المنوطة بالمؤسسات والسلطات العليا للدولة.
وجدد المصدر تحذير الميليشيات الحوثية من مغبة مغامراتها على المصالح الوطنية ومخاطر عسكرة المياه الإقليمية اليمنية وتحويلها الى مسرح لصراع دولي أوسع.
وأكد على أهمية دعم قدرات الحكومة اليمنية وأجهزتها المعنية بحماية المياه الإقليمية لردع تهديدات الميليشيات الحوثية واحتواء تداعياتها الكارثية على حرية الملاحة الدولية والأوضاع الإنسانية في اليمن والسلم والأمن الدوليين.
وشدد في الوقت ذاته على موقف اليمن المبدئي والثابت بجانب الشعب الفلسطيني وحقه في الدفاع عن النفس وإقامة دولته المستقلة كاملة السيادة. (النهاية)
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