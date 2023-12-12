الرئيس الأمريكي يعلن عن مساعدات أمنية إضافية لأوكرانيا بقيمة 200 مليون دولار

(MENAFN
- Kuwait News Agency (KUNA)) واشنطن - 12 - 12 (كونا) –- أعلن الرئيس الأمريكي جو بايدن اليوم الثلاثاء أنه وقع على مساعدات أمنية جديدة لأوكرانيا بقيمة 200 مليون دولار بموجب سلطات السحب الرئاسي التي تخول وزارة الدفاع سحب الأسلحة والذخائر التي تشملها الحزمة الجديدة من مخازنها.
وجاء إعلان بايدن خلال لقاء مع نظيره الأوكراني فولوديمير زيلينسكي في البيت الأبيض حيث أعاد الرئيس الأمريكي التأكيد على الوقوف "عند نقطة انعطاف حقيقية في التاريخ" بالإشارة إلى النزاع العسكري بين روسيا وأوكرانيا المستمر منذ أواخر فبراير من عام 2021.
وحذر من أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين "يخطط لقصف الشبكة الكهربائية في أوكرانيا هذا الشتاء ويجب ألا نسمح له بالنجاح في ذلك".
وشدد بايدن على وجوب أن "يقر الكونغرس الأموال التكميلية" لأوكرانيا علما أن بايدن طلب من الهيئة التشريعية العليا في الولايات المتحدة والتي يسيطر عليها الجمهوريون حاليا تمويلا بقيمة 4ر61 مليار دولار كجزء من حزمة بقيمة 110 مليارات دولار تشمل بالإضافة إلى المساعدات الإضافية لكييف دعما إضافيا للكيان الإسرائيلي المحتل وأولويات أخرى للأمن القومي الأمريكي.
من جهته شكر زيلينسكي الرئيس الأمريكي على الدعم الجديد وأعرب عن اعتقاده بأن أوكرانيا "يمكن لها أن تفوز".
وأضاف زيلينسكي "لقد هزمنا روسيا تحديدا في البحر الأسود" مشيرا إلى أنه يرغب بتعزيز نظام الدفاع الجوي الأوكراني.
وفي حال إقرار التمويل الذي طلبه البيت الأبيض من الكونغرس فإنه من المنتظر أن يذهب نحو نصف المبلغ أي 61 مليار دولار إلى وزارة الدفاع لتجديد الأسلحة التي تزود كييف بها في حين سيخصص النصف الآخر للمساعدات الإنسانية ولمساعدة الحكومة الأوكرانية في أداء وظائفها.
وقدمت الولايات المتحدة لأوكرانيا منذ بداية صراعها العسكري مع روسيا وحتى الآن ما قيمته 111 مليار دولار إلا أن إقرار التمويل الجديد معرض للرفض من قبل الجمهوريين الذين يشترطون تغييرات أمنية أكثر صرامة على طول الحدود بين الولايات المتحدة والمكسيك. (النهاية)
ر س ر / ر ج
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