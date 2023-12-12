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الرئيس الأمريكي يعلن عن مساعدات أمنية إضافية لأوكرانيا بقيمة 200 مليون دولار

12/12/2023 11:57:57 PM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) واشنطن - 12 - 12 (كونا) –- أعلن الرئيس الأمريكي جو بايدن اليوم الثلاثاء أنه وقع على مساعدات أمنية جديدة لأوكرانيا بقيمة 200 مليون دولار بموجب سلطات السحب الرئاسي التي تخول وزارة الدفاع سحب الأسلحة والذخائر التي تشملها الحزمة الجديدة من مخازنها.
وجاء إعلان بايدن خلال لقاء مع نظيره الأوكراني فولوديمير زيلينسكي في البيت الأبيض حيث أعاد الرئيس الأمريكي التأكيد على الوقوف "عند نقطة انعطاف حقيقية في التاريخ" بالإشارة إلى النزاع العسكري بين روسيا وأوكرانيا المستمر منذ أواخر فبراير من عام 2021.
وحذر من أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين "يخطط لقصف الشبكة الكهربائية في أوكرانيا هذا الشتاء ويجب ألا نسمح له بالنجاح في ذلك".
وشدد بايدن على وجوب أن "يقر الكونغرس الأموال التكميلية" لأوكرانيا علما أن بايدن طلب من الهيئة التشريعية العليا في الولايات المتحدة والتي يسيطر عليها الجمهوريون حاليا تمويلا بقيمة 4ر61 مليار دولار كجزء من حزمة بقيمة 110 مليارات دولار تشمل بالإضافة إلى المساعدات الإضافية لكييف دعما إضافيا للكيان الإسرائيلي المحتل وأولويات أخرى للأمن القومي الأمريكي.
من جهته شكر زيلينسكي الرئيس الأمريكي على الدعم الجديد وأعرب عن اعتقاده بأن أوكرانيا "يمكن لها أن تفوز".
وأضاف زيلينسكي "لقد هزمنا روسيا تحديدا في البحر الأسود" مشيرا إلى أنه يرغب بتعزيز نظام الدفاع الجوي الأوكراني.
وفي حال إقرار التمويل الذي طلبه البيت الأبيض من الكونغرس فإنه من المنتظر أن يذهب نحو نصف المبلغ أي 61 مليار دولار إلى وزارة الدفاع لتجديد الأسلحة التي تزود كييف بها في حين سيخصص النصف الآخر للمساعدات الإنسانية ولمساعدة الحكومة الأوكرانية في أداء وظائفها.
وقدمت الولايات المتحدة لأوكرانيا منذ بداية صراعها العسكري مع روسيا وحتى الآن ما قيمته 111 مليار دولار إلا أن إقرار التمويل الجديد معرض للرفض من قبل الجمهوريين الذين يشترطون تغييرات أمنية أكثر صرامة على طول الحدود بين الولايات المتحدة والمكسيك. (النهاية)

ر س ر / ر ج



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