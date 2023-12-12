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الجزائر: استئناف الرحلات الجوية إلى اسبانيا بعد انقطاع دام أكثر من 18 شهرا

12/12/2023 11:57:57 PM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) الجزائر - 12 - 12 (كونا) -- أعلنت الجزائر اليوم الثلاثاء قرار استئناف الرحلات الجوية إلى اسبانيا بعد انقطاع دام أكثر من سنة ونصف على خلفية التوتر في العلاقات بين البلدين كما تم إعادة تفعيل الرحلات الجوية إلى كل من لبنان وسوريا.
وقالت وزارة النقل الجزائرية في بيان إنه "تقرر رفع عدد الرحلات الجوية نحو الوجهات الدولية والداخلية تنفيذا لتعليمات الرئيس الجزائري عبدالمجيد تبون خلال اجتماع مجلس الوزراء الأخير المنعقد أول أمس الأحد بغية التكفل الأمثل بتنقلات المواطنين".
وكشفت الوزارة في بيانها عن "استئناف الرحلات على خط (الجزائر - مدريد - الجزائر) بمعدل رحلتين في الأسبوع بينما سيشهج خط (الجزائر - برشلونة - الجزائر) المرور من أربع إلى سبع رحلات في الأسبوع".
كما أكد البيان أنه "تقرر أيضا إعادة تفعيل الرحلات الجوية إلى كل من لبنان وسوريا حيث ستكون رحلة (الجزائر - بيروت - دمشق - الجزائر) بمعدل رحلة واحدة في الأسبوع ابتداء من 21 ديسمبر الجاري على أن يتم رفع العدد إلى رحلتين في الأسبوع ابتداء من 9 يناير المقبل".
وشهدت الرحلات الجوية إلى إسبانيا انقطاعا دام أكثر من سنة ونصف حين أقدمت وزارة النقل الجزائرية في شهر مايو من عام 2022 في خطوة تصعيدية على اتخاذ قرار أحادي الجانب بتعليق الرحلات الجوية بينها وبين إسبانيا.
وقامت الوزارة حينها بالإعلان عن مسارات جديدة لشركة الطيران الجزائرية يصل عددها إلى 15 رحلة في اتجاه دول أوروبا دون أن ينتهي أي منها في إسبانيا.
يذكر أن الجزائر قامت بداية يونيو 2022 بتعليق معاهدة الصداقة وحسن الجوار والتعاون مع إسبانيا والتي أبرمتها في 8 أكتوبر 2002 وسحبت سفيرها من مدريد قبل أن تقوم نهاية نوفمبر الماضي بتعيين سفير جديد هناك. (النهاية)

م ر / ر ج



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