الجزائر: استئناف الرحلات الجوية إلى اسبانيا بعد انقطاع دام أكثر من 18 شهرا

(MENAFN
- Kuwait News Agency (KUNA)) الجزائر - 12 - 12 (كونا) -- أعلنت الجزائر اليوم الثلاثاء قرار استئناف الرحلات الجوية إلى اسبانيا بعد انقطاع دام أكثر من سنة ونصف على خلفية التوتر في العلاقات بين البلدين كما تم إعادة تفعيل الرحلات الجوية إلى كل من لبنان وسوريا.
وقالت وزارة النقل الجزائرية في بيان إنه "تقرر رفع عدد الرحلات الجوية نحو الوجهات الدولية والداخلية تنفيذا لتعليمات الرئيس الجزائري عبدالمجيد تبون خلال اجتماع مجلس الوزراء الأخير المنعقد أول أمس الأحد بغية التكفل الأمثل بتنقلات المواطنين".
وكشفت الوزارة في بيانها عن "استئناف الرحلات على خط (الجزائر - مدريد - الجزائر) بمعدل رحلتين في الأسبوع بينما سيشهج خط (الجزائر - برشلونة - الجزائر) المرور من أربع إلى سبع رحلات في الأسبوع".
كما أكد البيان أنه "تقرر أيضا إعادة تفعيل الرحلات الجوية إلى كل من لبنان وسوريا حيث ستكون رحلة (الجزائر - بيروت - دمشق - الجزائر) بمعدل رحلة واحدة في الأسبوع ابتداء من 21 ديسمبر الجاري على أن يتم رفع العدد إلى رحلتين في الأسبوع ابتداء من 9 يناير المقبل".
وشهدت الرحلات الجوية إلى إسبانيا انقطاعا دام أكثر من سنة ونصف حين أقدمت وزارة النقل الجزائرية في شهر مايو من عام 2022 في خطوة تصعيدية على اتخاذ قرار أحادي الجانب بتعليق الرحلات الجوية بينها وبين إسبانيا.
وقامت الوزارة حينها بالإعلان عن مسارات جديدة لشركة الطيران الجزائرية يصل عددها إلى 15 رحلة في اتجاه دول أوروبا دون أن ينتهي أي منها في إسبانيا.
يذكر أن الجزائر قامت بداية يونيو 2022 بتعليق معاهدة الصداقة وحسن الجوار والتعاون مع إسبانيا والتي أبرمتها في 8 أكتوبر 2002 وسحبت سفيرها من مدريد قبل أن تقوم نهاية نوفمبر الماضي بتعيين سفير جديد هناك. (النهاية)
م ر / ر ج
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