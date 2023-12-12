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الجمعية العامة للأمم المتحدة تعتمد قرارا بشأن إيقاف فوري لإطلاق النار في غزة

12/12/2023 11:57:56 PM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) نيويورك - 12 - 12 (كونا) -- اعتمدت الجمعية العامة للأمم المتحدة مساء اليوم الثلاثاء قرارا بأغلبية ساحقة يدعو الى وقف إطلاق النار والإفراج الفوري عن جميع الرهائن وضمان وصول المساعدات الإنسانية إلى غزة.
وصوت لصالح القرار 153 عضوا فيما عارضه 10 أعضاء وامتنع 23 عن التصويت وذلك في إطار استئناف الدورة الاستثنائية الطارئة العاشرة للجمعية العامة حول "الأعمال الإسرائيلية غير القانونية في القدس الشرقية المحتلة وبقية الأرض الفلسطينية المحتلة".
وقبل التصويت دعا مندوب مصر الدائم لدى الأمم المتحدة السفير أسامة عبدالخالق الدول الأعضاء إلى دعم مشروع القرار الذي يطالب بوقف إطلاق النار في غزة لأسباب إنسانية.
واستعرض السفير المصري عبدالخالق في كلمته مشروع القرار الذي يعرب عن قلق الجمعية العامة بشأن "الحالة الإنسانية الكارثية في قطاع غزة ومعاناة السكان المدنيين" ويشدد على وجوب حماية المدنيين وفقا للقانون الدولي الإنساني.
وقال عبدالخالق إن المجموعة العربية تناشد الدول كافة دعم مشروع القرار الذي تم طرحه أمام الجمعية العامة "تطبيقا للكيل بمكيال واحد وحفاظا على القيم الإنسانية".
وطالب كل الوفود بالتصويت ضد أي تعديلات مقدمة على هذا المشروع "التي لم يتم التشاور بشأنها مع الدول الراعية للقرار وذلك حرصا بشكل أساسي على الحفاظ على نصه المتوازن والمباشر تحقيقا لهدف واضح وصريح وهو وقف إطلاق النار".
ويجدد القرار مطالبة الجمعية العامة لجميع الأطراف بالامتثال لالتزاماتها بموجب القانون الدولي بما في ذلك القانون الدولي الإنساني خاصة فيما يتعلق بحماية المدنيين.
كما يطالب القرار بالإفراج الفوري وغير المشروط عن جميع الرهائن وضمان وصول المساعدات الإنسانية.
ويأتي استئناف الدورة الاستثنائية الطارئة بناء على طلب كل من مندوب مصر الدائم لدى الأمم المتحدة السفير أسامة عبدالخالق الذي يتولى الرئاسة الدورية للمجموعة العربية ومندوب موريتانيا الدائم لدى الأمم المتحدة السفير سيدي لقظف الذي يتولى الرئاسة الدورية لمجموعة منظمة التعاون الإسلامي. (النهاية)

ع س ت / ر ج



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