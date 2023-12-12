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(ريال مدريد) يهزم (يونيون برلين) بثلاثة أهداف لهدفين في دوري أبطال أوروبا

12/12/2023 11:57:56 PM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) مدريد - 12 - 12 (كونا) -- حقق (ريال مدريد) الفوز على مضيفه (يونيون برلين) الألماني بثلاثة أهداف لهدفين اليوم الثلاثاء في إطار منافسات الجولة السادسة والأخيرة من دور المجموعات في دوري أبطال أوروبا لكرة القدم.
وتقدم الفريق الألماني بهدف سجله كيفن فولاند في الدقيقة الأولى من الوقت بدل الضائع من الشوط الأول بالمباراة التي أجريت على الملعب الأولمبي في العاصمة الالمانية.
وفي الشوط الثاني رد الريال بهدفين بتوقيع خوسيلو في الدقيقتين 61 و 72 من زمن اللقاء غير أن أليكس كرال نحج في تسجيل هدف التعادل لأصحاب الأرض في الدقيقة 85 فجاء الرد المدريدي هذه المرة عبر ثيبايوس الذي سجل الهدف الثالث للفريق الإسباني في الدقيقة 89 وتنتهي المباراة بفوز الضيف بثلاثة أهداف لهدفين.
وبهذه النتيجة حصد (ريال مدريد) الذي حسم سابقا تأهله إلى دور ال16 من المسابقة النقاط الثلاث للمباراة رافعا رصيده إلى 18 نقطة للحفاظ على صدارة المجموعة الثالثة بعد سلسلة انتصارات كاملة فيما تجمد رصيد (يونيون برلين) عند أربع نقاط في المركز الثالث بترتيب المجموعة التي تأهل منها كذلك فريق (نابولي) الايطالي بينما انتقل فريق (براغا) البرتغالي الى رابطة الدوري الاوروبي. (النهاية)

ه ن د / ر ج



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