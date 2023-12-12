(ريال مدريد) يهزم (يونيون برلين) بثلاثة أهداف لهدفين في دوري أبطال أوروبا

(MENAFN
- Kuwait News Agency (KUNA)) مدريد - 12 - 12 (كونا) -- حقق (ريال مدريد) الفوز على مضيفه (يونيون برلين) الألماني بثلاثة أهداف لهدفين اليوم الثلاثاء في إطار منافسات الجولة السادسة والأخيرة من دور المجموعات في دوري أبطال أوروبا لكرة القدم.
وتقدم الفريق الألماني بهدف سجله كيفن فولاند في الدقيقة الأولى من الوقت بدل الضائع من الشوط الأول بالمباراة التي أجريت على الملعب الأولمبي في العاصمة الالمانية.
وفي الشوط الثاني رد الريال بهدفين بتوقيع خوسيلو في الدقيقتين 61 و 72 من زمن اللقاء غير أن أليكس كرال نحج في تسجيل هدف التعادل لأصحاب الأرض في الدقيقة 85 فجاء الرد المدريدي هذه المرة عبر ثيبايوس الذي سجل الهدف الثالث للفريق الإسباني في الدقيقة 89 وتنتهي المباراة بفوز الضيف بثلاثة أهداف لهدفين.
وبهذه النتيجة حصد (ريال مدريد) الذي حسم سابقا تأهله إلى دور ال16 من المسابقة النقاط الثلاث للمباراة رافعا رصيده إلى 18 نقطة للحفاظ على صدارة المجموعة الثالثة بعد سلسلة انتصارات كاملة فيما تجمد رصيد (يونيون برلين) عند أربع نقاط في المركز الثالث بترتيب المجموعة التي تأهل منها كذلك فريق (نابولي) الايطالي بينما انتقل فريق (براغا) البرتغالي الى رابطة الدوري الاوروبي. (النهاية)
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