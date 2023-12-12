الحكومة اليمنية تنعى وزير الاتصالات الذي توفي إثر وعكة صحية مفاجئة

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- Kuwait News Agency (KUNA)) عدن – 12 – 12 (كونا) -- نعت الحكومة اليمنية مساء اليوم الثلاثاء وزير الاتصالات وتقنية المعلومات الدكتور نجيب منصور العوج الذي وافاه الأجل في دولة الإمارات العربية المتحدة إثر وعكة صحية مفاجئة ألمت به.
وقال مجلس الوزراء اليمني في بيان النعي إن العوج غادر وهو في قمة عطائه العملي تاركا وراءه سيرة شخصية عطرة وإرثا تاريخيا ثمينا في العمل المخلص والدؤوب لخدمة الوطن.
وأضاف المجلس أن هذا الرحيل المفاجئ خسارة فادحة لواحد من أبناء الوطن المخلصين الذين عملوا بتفان واجتهاد وقدم نموذجا متفردا في الوطنية وخدمة المجتمع من خلال جميع المناصب التي تولاها.
وتقلد العوج منصب وزير الاتصالات وتقنية المعلومات في حكومة معين عبدالملك المشكلة في ديسمبر 2020 كما شغل منصب وزير التخطيط والتعاون الدولي منذ 2018 مع العلم أنه شغل قبل ذلك عددا من المناصب الحكومية أبرزها عمله كمدير تنفيذي لشركتي النفط اليمنية ومصافي عدن ونائبا لمدير شركة الغاز. (النهاية)
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