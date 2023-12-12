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الحكومة اليمنية تنعى وزير الاتصالات الذي توفي إثر وعكة صحية مفاجئة

12/12/2023 11:57:56 PM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) عدن – 12 – 12 (كونا) -- نعت الحكومة اليمنية مساء اليوم الثلاثاء وزير الاتصالات وتقنية المعلومات الدكتور نجيب منصور العوج الذي وافاه الأجل في دولة الإمارات العربية المتحدة إثر وعكة صحية مفاجئة ألمت به.
وقال مجلس الوزراء اليمني في بيان النعي إن العوج غادر وهو في قمة عطائه العملي تاركا وراءه سيرة شخصية عطرة وإرثا تاريخيا ثمينا في العمل المخلص والدؤوب لخدمة الوطن.
وأضاف المجلس أن هذا الرحيل المفاجئ خسارة فادحة لواحد من أبناء الوطن المخلصين الذين عملوا بتفان واجتهاد وقدم نموذجا متفردا في الوطنية وخدمة المجتمع من خلال جميع المناصب التي تولاها.
وتقلد العوج منصب وزير الاتصالات وتقنية المعلومات في حكومة معين عبدالملك المشكلة في ديسمبر 2020 كما شغل منصب وزير التخطيط والتعاون الدولي منذ 2018 مع العلم أنه شغل قبل ذلك عددا من المناصب الحكومية أبرزها عمله كمدير تنفيذي لشركتي النفط اليمنية ومصافي عدن ونائبا لمدير شركة الغاز. (النهاية)

س ن ص / ر ج



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