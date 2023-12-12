الرئاسة الفلسطينية ترحب باعتماد الأمم المتحدة قرارا يطالب بوقف فوري لعدوان الاحتلال

(MENAFN
- Kuwait News Agency (KUNA)) رام الله - 12 - 12 (كونا) -- رحبت الرئاسة الفلسطينية باعتماد الجمعية العامة للأمم المتحدة مساء اليوم الثلاثاء قرارا يطالب بوقف فوري للعدوان الإسرائيلي على الشعب الفلسطيني في قطاع غزة.
وطالب الناطق باسم الرئاسة نبيل ابو ردينة في بيان صحفي الغالبية الساحقة من دول العالم التي صوتت لصالح القرار بإلزام إسرائيل بتنفيذه.
وشكر أبو ردينة الدول التي صوتت لصالح القرار بما يؤكد وقوف العالم بغالبيته الساحقة الى جانب الشعب الفلسطيني وقضيته العادلة.
وقال إن "تصويت 153 دولة لصالح القرار يعني أن العالم يؤكد رفضه للعدوان الإسرائيلي على شعبنا وتهجيره من أرضه وإحداث نكبة جديدة" معتبرا أنه على العالم أن يلتقط نتائج التصويت وأن يتعامل معها بجدية".
وجدد ابو ردينة التأكيد أن التصويت لصالح القرار بهذه الغالبية الكبيرة يؤكد للدول العشر التي صوتت ضده أن العالم يرفض سياسة الكيل بمكيالين وطالبها بإعادة النظر في موقفها الذي يتعارض مع الإجماع الدولي الرافض للاحتلال الإسرائيلي وعدوانه المتواصل بحق شعبنا. (النهاية)
ن ق / ر ج
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