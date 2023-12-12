Wednesday, 13 December 2023 09:14 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


الرئاسة الفلسطينية ترحب باعتماد الأمم المتحدة قرارا يطالب بوقف فوري لعدوان الاحتلال

12/12/2023 11:57:56 PM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) رام الله - 12 - 12 (كونا) -- رحبت الرئاسة الفلسطينية باعتماد الجمعية العامة للأمم المتحدة مساء اليوم الثلاثاء قرارا يطالب بوقف فوري للعدوان الإسرائيلي على الشعب الفلسطيني في قطاع غزة.
وطالب الناطق باسم الرئاسة نبيل ابو ردينة في بيان صحفي الغالبية الساحقة من دول العالم التي صوتت لصالح القرار بإلزام إسرائيل بتنفيذه.
وشكر أبو ردينة الدول التي صوتت لصالح القرار بما يؤكد وقوف العالم بغالبيته الساحقة الى جانب الشعب الفلسطيني وقضيته العادلة.
وقال إن "تصويت 153 دولة لصالح القرار يعني أن العالم يؤكد رفضه للعدوان الإسرائيلي على شعبنا وتهجيره من أرضه وإحداث نكبة جديدة" معتبرا أنه على العالم أن يلتقط نتائج التصويت وأن يتعامل معها بجدية".
وجدد ابو ردينة التأكيد أن التصويت لصالح القرار بهذه الغالبية الكبيرة يؤكد للدول العشر التي صوتت ضده أن العالم يرفض سياسة الكيل بمكيالين وطالبها بإعادة النظر في موقفها الذي يتعارض مع الإجماع الدولي الرافض للاحتلال الإسرائيلي وعدوانه المتواصل بحق شعبنا. (النهاية)

ن ق / ر ج



MENAFN12122023000071011013ID1107584512

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث