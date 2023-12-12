موجز الأخبار على نشرة (كونا) اليوم الثلاثاء الساعة 00:00 بتوقيت غرينيتش

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- Kuwait News Agency (KUNA)) نيويورك - الجمعية العامة للأمم المتحدة تعتمد قرارا بأغلبية ساحقة يدعو الى وقف إطلاق النار والإفراج الفوري عن جميع الرهائن وضمان وصول المساعدات الإنسانية إلى غزة حيث صوت لصالح القرار 153 عضوا فيما عارضه 10 أعضاء وامتنع 23 عن التصويت.
القاهرة - عمليات التصويت بالانتخابات الرئاسية المصرية تنتهي في تمام الساعة التاسعة مساء اليوم الثلاثاء (بالتوقيت المحلي) وذلك في لجان الاقتراع الفرعية البالغ عددها 11 ألفا و361 لجنة على مستوى محافظات مصر.
إسلام أباد - الجيش الباكستاني يعلن مقتل 23 جنديا في هجوم انتحاري استهدف نقطة تفتيش لقوات الأمن في إقليم (خيبر بختونخوا) شمالي باكستان.
عدن – الحكومة اليمنية تنعى وزير الاتصالات وتقنية المعلومات الدكتور نجيب منصور العوج الذي وافاه الأجل في دولة الإمارات العربية المتحدة إثر وعكة صحية مفاجئة ألمت به.
جدة - نادي (الاتحاد) السعودي يفوز على (أوكلاند سيتي) النيوزلندي بثلاثية نظيفة في افتتاح مباريات بطولة كأس العالم للأندية 2023 بنسختها ال20 التي تقام بمدينة جدة. (النهاية) ر ج
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