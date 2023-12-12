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موجز الأخبار على نشرة (كونا) اليوم الثلاثاء الساعة 00:00 بتوقيت غرينيتش

12/12/2023 11:57:56 PM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) نيويورك - الجمعية العامة للأمم المتحدة تعتمد قرارا بأغلبية ساحقة يدعو الى وقف إطلاق النار والإفراج الفوري عن جميع الرهائن وضمان وصول المساعدات الإنسانية إلى غزة حيث صوت لصالح القرار 153 عضوا فيما عارضه 10 أعضاء وامتنع 23 عن التصويت.
القاهرة - عمليات التصويت بالانتخابات الرئاسية المصرية تنتهي في تمام الساعة التاسعة مساء اليوم الثلاثاء (بالتوقيت المحلي) وذلك في لجان الاقتراع الفرعية البالغ عددها 11 ألفا و361 لجنة على مستوى محافظات مصر.
إسلام أباد - الجيش الباكستاني يعلن مقتل 23 جنديا في هجوم انتحاري استهدف نقطة تفتيش لقوات الأمن في إقليم (خيبر بختونخوا) شمالي باكستان.
عدن – الحكومة اليمنية تنعى وزير الاتصالات وتقنية المعلومات الدكتور نجيب منصور العوج الذي وافاه الأجل في دولة الإمارات العربية المتحدة إثر وعكة صحية مفاجئة ألمت به.
جدة - نادي (الاتحاد) السعودي يفوز على (أوكلاند سيتي) النيوزلندي بثلاثية نظيفة في افتتاح مباريات بطولة كأس العالم للأندية 2023 بنسختها ال20 التي تقام بمدينة جدة. (النهاية) ر ج

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