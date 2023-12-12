بايدن يحذر إسرائيل من خسارة الدعم الدولي لقصفها العشوائي غزة

(MENAFN
- Jordan News Agency)
واشنطن 13 كانون الأول (بترا) - حذر الرئيس الأميركي جو بايدن مساء الثلاثاء رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو من أن الدولة العبرية بصدد خسارة الدعم العالمي بسبب قصفها "العشوائي" لقطاع غزة.
وبحسب واشنطن تايمز، كان هذا اشد انتقاد يوجهه لنتنياهو منذ 7 تشرين الأول والحرب على قطاع غزة.
وقال بايدن خلال فعالية انتخابية في واشنطن إنه ينبغي على رئيس الوزراء الإسرائيلي "تغيير" موقفه فورا بشأن حل الدولتين.
بدوره، أقر نتانياهو بوجود "خلاف" مع بايدن بشأن الطريقة التي ينبغي أن يحكم بها قطاع غزة بعد انتهاء الحرب الراهنة.
وتمثل هذه التصريحات خلافا علنيا بين الجانبين, وذلك بعد أسابيع كان دعم الرئيس الأميركي فيها لإسرائيل مطلقا.
وخلال حفل لجمع التبرعات لحملته الانتخابية في واشنطن، قال بايدن إن إسرائيل تحظى بدعم "معظم دول العالم" بعد "لكن الإسرائيليين بدأوا يفقدون هذا الدعم بسبب القصف العشوائي الذي يحدث" لهذا القطاع .
وفي خطابه، نفى الرئيس الأميركي الحجج التي قال إن نتانياهو ساقها لتبرير قصف الجيش الإسرائيلي لقطاع غزة، ولا سيما قوله إن قوات التحالف "سوت بالأرض" ألمانيا النازية، واستخدمت أسلحة نووية ضد اليابان خلال الحرب العالمية الثانية.
وقال بايدن إنه بعد الحرب العالمية الثانية تم إنشاء مؤسسات دولية "للتأكد من عدم تكرار ذلك مرة أخرى".
وأقر الرئيس الأميركي أن الولايات المتحدة ارتكبت "أخطاء" بعد هجمات 11 أيلول 2001.
وبالنسبة لبايدن فإن أمام نتانياهو الآن "قرارا صعبا يتعين عليه اتخاذه" فيما يتعلق بحكومته اليمينية المتشددة.
--(بترا)
ب خ/ ف ج
13/12/2023 06:12:44
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