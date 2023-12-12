بايدن يحذر إسرائيل من خسارة الدعم الدولي لقصفها العشوائي غزة

MENAFN - Jordan News Agency)

واشنطن 13 كانون الأول (بترا) - حذر الرئيس الأميركي جو بايدن مساء الثلاثاء رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو من أن الدولة العبرية بصدد خسارة الدعم العالمي بسبب قصفها "العشوائي" لقطاع غزة.

وبحسب واشنطن تايمز، كان هذا اشد انتقاد يوجهه لنتنياهو منذ 7 تشرين الأول والحرب على قطاع غزة.

وقال بايدن خلال فعالية انتخابية في واشنطن إنه ينبغي على رئيس الوزراء الإسرائيلي "تغيير" موقفه فورا بشأن حل الدولتين.

بدوره، أقر نتانياهو بوجود "خلاف" مع بايدن بشأن الطريقة التي ينبغي أن يحكم بها قطاع غزة بعد انتهاء الحرب الراهنة.

وتمثل هذه التصريحات خلافا علنيا بين الجانبين, وذلك بعد أسابيع كان دعم الرئيس الأميركي فيها لإسرائيل مطلقا.

وخلال حفل لجمع التبرعات لحملته الانتخابية في واشنطن، قال بايدن إن إسرائيل تحظى بدعم "معظم دول العالم" بعد "لكن الإسرائيليين بدأوا يفقدون هذا الدعم بسبب القصف العشوائي الذي يحدث" لهذا القطاع .

وفي خطابه، نفى الرئيس الأميركي الحجج التي قال إن نتانياهو ساقها لتبرير قصف الجيش الإسرائيلي لقطاع غزة، ولا سيما قوله إن قوات التحالف "سوت بالأرض" ألمانيا النازية، واستخدمت أسلحة نووية ضد اليابان خلال الحرب العالمية الثانية.

وقال بايدن إنه بعد الحرب العالمية الثانية تم إنشاء مؤسسات دولية "للتأكد من عدم تكرار ذلك مرة أخرى".

وأقر الرئيس الأميركي أن الولايات المتحدة ارتكبت "أخطاء" بعد هجمات 11 أيلول 2001.

وبالنسبة لبايدن فإن أمام نتانياهو الآن "قرارا صعبا يتعين عليه اتخاذه" فيما يتعلق بحكومته اليمينية المتشددة.

--(بترا)

ب خ/ ف ج

13/12/2023 06:12:44

