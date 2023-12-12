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ارتفاع مؤشرات الأسهم الأميركية وانخفاض سعر النفط

12/12/2023 11:57:47 PM
(MENAFN- Jordan News Agency)

نيويورك 13كانون الأول (بترا)- ارتفعت مؤشرات الأسهم الأميركية الليلة الماضية، نحو 290 نقطة، فيما انخفض سعر النفط الخام الأميركي (وست تكساس) ليصل إلى 68 دولارا للبرميل الواحد.
وارتفع مؤشر داو جونز الصناعي، أمس الثلاثاء 173 نقطة ليغلق على 36577 نقطة، فيما ارتفع مؤشر (نازداك) الذي يركز على التكنولوجيا الثقيلة، 100 نقطة ليصل إلى 14533 نقطة.
أما مؤشر (S&P500) فارتفع أيضا 21 نقطة ليصل إلى 4643 نقطة، فيما استقر مؤشر (رسل 2000)، وهو مؤشر الشركات لرؤوس الأموال الصغيرة، عند 1881 نقطةـ
-- (بترا)
م د/ف ج
13/12/2023 06:05:24

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