ارتفاع مؤشرات الأسهم الأميركية وانخفاض سعر النفط

ارتفاع مؤشرات الأسهم الأميركية وانخفاض سعر النفط
التاريخ
12/12/2023 11:57:47 PM
(MENAFN
- Jordan News Agency)
نيويورك 13كانون الأول (بترا)- ارتفعت مؤشرات الأسهم الأميركية الليلة الماضية، نحو 290 نقطة، فيما انخفض سعر النفط الخام الأميركي (وست تكساس) ليصل إلى 68 دولارا للبرميل الواحد.
وارتفع مؤشر داو جونز الصناعي، أمس الثلاثاء 173 نقطة ليغلق على 36577 نقطة، فيما ارتفع مؤشر (نازداك) الذي يركز على التكنولوجيا الثقيلة، 100 نقطة ليصل إلى 14533 نقطة.
أما مؤشر (S&P500) فارتفع أيضا 21 نقطة ليصل إلى 4643 نقطة، فيما استقر مؤشر (رسل 2000)، وهو مؤشر الشركات لرؤوس الأموال الصغيرة، عند 1881 نقطةـ
-- (بترا)
م د/ف ج
13/12/2023 06:05:24
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