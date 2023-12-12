الأمم المتحدة: حصيلة الاستجابة للنداء العاجل بشأن غزة 480 ملايين دولار

(MENAFN
- Jordan News Agency)
نيويورك 13 كانون الأول (بترا)- أعلن مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية في الأمم المتحدة، اليوم الأربعاء أن الدول الأعضاء في الأمم المتحدة دفعت نحو 480 ملايين دولار؛ استجابة للنداء العاجل الذي أطلقته بشأن غزة.
وقال المكتب إن المبلغ المدفوع يشكل فقط حوالي 40 بالمئة من الاستجابة المطلوبة، والبالغة 1.2 مليار دولار.
وأطلقت الأمم المتحدة وشركاؤها في بداية الشهر الجاري، نداء عاجلا لتنفيذ خطة الاستجابة الخاصة بها لدعم 2.2 مليون شخص في قطاع غزة، ونصف مليون في الضفة الغربية المحتلة.
وتخصص هذه التبرعات لقطاعات الغذاء والصحة والأمن والمأوى والتعليم والحماية والتنسيق وغيرها.
إلى ذلك، أفاد المكتب نقلا عن وزارة الصحة في غزة، أن حوالي 18412 فلسطينيا تستشهدوا في غزة منذ السابع من تشرين الأول، نحو 70 بالمئة منهم من الأطفال والنساء، وهناك كثيرون آخرون في عداد المفقودين أو تحت الأنقاض، فيما بلغ عدد الجرحى 50100 جريح على الأقل.
وجاء في التقرير أن قوات الاحتلال الإسرائيلية داهمت مستشفى كمال عدوان في بيت لاهيا شمالي مدينة غزة، واعتقلت المدير ونقلت نحو 70 من أفراد الطاقم الطبي إلى مكان مجهول، وأمر الموظفون الباقون بجمع المرضى ومقدمي الرعاية في مبنى واحد، دون كهرباء أو ماء أو طعام، وإخلاء المباني الأخرى.
وكان المستشفى تحت الحصار لمدة ثلاثة أيام، وفقا لوزارة الصحة في غزة.
-- (بترا)
م د/ف ج
13/12/2023 06:05:06
MENAFN12122023000117011021ID1107584508
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