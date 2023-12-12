الأمم المتحدة: حصيلة الاستجابة للنداء العاجل بشأن غزة 480 ملايين دولار

MENAFN - Jordan News Agency)

نيويورك 13 كانون الأول (بترا)- أعلن مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية في الأمم المتحدة، اليوم الأربعاء أن الدول الأعضاء في الأمم المتحدة دفعت نحو 480 ملايين دولار؛ استجابة للنداء العاجل الذي أطلقته بشأن غزة.

وقال المكتب إن المبلغ المدفوع يشكل فقط حوالي 40 بالمئة من الاستجابة المطلوبة، والبالغة 1.2 مليار دولار.

وأطلقت الأمم المتحدة وشركاؤها في بداية الشهر الجاري، نداء عاجلا لتنفيذ خطة الاستجابة الخاصة بها لدعم 2.2 مليون شخص في قطاع غزة، ونصف مليون في الضفة الغربية المحتلة.

وتخصص هذه التبرعات لقطاعات الغذاء والصحة والأمن والمأوى والتعليم والحماية والتنسيق وغيرها.

إلى ذلك، أفاد المكتب نقلا عن وزارة الصحة في غزة، أن حوالي 18412 فلسطينيا تستشهدوا في غزة منذ السابع من تشرين الأول، نحو 70 بالمئة منهم من الأطفال والنساء، وهناك كثيرون آخرون في عداد المفقودين أو تحت الأنقاض، فيما بلغ عدد الجرحى 50100 جريح على الأقل.

وجاء في التقرير أن قوات الاحتلال الإسرائيلية داهمت مستشفى كمال عدوان في بيت لاهيا شمالي مدينة غزة، واعتقلت المدير ونقلت نحو 70 من أفراد الطاقم الطبي إلى مكان مجهول، وأمر الموظفون الباقون بجمع المرضى ومقدمي الرعاية في مبنى واحد، دون كهرباء أو ماء أو طعام، وإخلاء المباني الأخرى.

وكان المستشفى تحت الحصار لمدة ثلاثة أيام، وفقا لوزارة الصحة في غزة.

-- (بترا)

م د/ف ج

13/12/2023 06:05:06

