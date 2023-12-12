المندوب الفلسطيني في الأمم المتحدة يرحب باعتماد قرار وقف الحرب على غزة

(MENAFN
- Jordan News Agency)
نيويورك 13 كانون الأول (بترا) رحب مندوب دولة فلسطين لدى الأمم المتحدة، رياض منصور، باعتماد الجمعية العامة لقرار يطالب بوقف الحرب على غزة واعتبره "موقفا قويا ونبيلا وعظيما للجمعية العامة بتأييد 153 عضوا مقابل معارضة 10".
واشار منصور في حديثه للصحفيين بعد اعتماد القرار إلى أن "القرار يلزم سلطة الاحتلال الإسرائيلي بأن توقف إطلاق النار بشكل فوري لأسباب إنسانية".
وأوضح منصور أن القوة الإضافية للدورة الطارئة العاشرة: متحدون من أجل السلام يأملون وسيعملون على أن يتم الالتزام بوقف إطلاق النار الإنساني وفورا.
وأكد أن الجهود ستتواصل وسيقرعون أبواب مجلس الأمن لاعتماد قرار يسهل دخول مئات الشاحنات وبطرق سريعة إلى قطاع غزة بعد أن يتوقف إطلاق النار لأسباب إنسانية، وكذلك إدخال كل مقومات الحياة بما فيها الوقود والدواء والغذاء، وتوزيعها في كل قطاع غزة.
وبين أن هذا يعني "تمكين وحماية كل مؤسسات الأمم المتحدة وموظفيها، وفي المقدمة وكالة الأونروا، لأنهم يملكون الأجهزة والأدوات التي تمكنهم من توزيع هذه الكميات الهائلة من المساعدات لأهلنا في قطاع غزة، في ظل توقف العدوان وتوقف القصف عليهم".
-- (بترا)
م د/ف ج
13/12/2023 06:04:44
MENAFN12122023000117011021ID1107584507
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