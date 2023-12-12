المندوب الفلسطيني في الأمم المتحدة يرحب باعتماد قرار وقف الحرب على غزة

MENAFN - Jordan News Agency)

نيويورك 13 كانون الأول (بترا) رحب مندوب دولة فلسطين لدى الأمم المتحدة، رياض منصور، باعتماد الجمعية العامة لقرار يطالب بوقف الحرب على غزة واعتبره "موقفا قويا ونبيلا وعظيما للجمعية العامة بتأييد 153 عضوا مقابل معارضة 10".

واشار منصور في حديثه للصحفيين بعد اعتماد القرار إلى أن "القرار يلزم سلطة الاحتلال الإسرائيلي بأن توقف إطلاق النار بشكل فوري لأسباب إنسانية".

وأوضح منصور أن القوة الإضافية للدورة الطارئة العاشرة: متحدون من أجل السلام يأملون وسيعملون على أن يتم الالتزام بوقف إطلاق النار الإنساني وفورا.

وأكد أن الجهود ستتواصل وسيقرعون أبواب مجلس الأمن لاعتماد قرار يسهل دخول مئات الشاحنات وبطرق سريعة إلى قطاع غزة بعد أن يتوقف إطلاق النار لأسباب إنسانية، وكذلك إدخال كل مقومات الحياة بما فيها الوقود والدواء والغذاء، وتوزيعها في كل قطاع غزة.

وبين أن هذا يعني "تمكين وحماية كل مؤسسات الأمم المتحدة وموظفيها، وفي المقدمة وكالة الأونروا، لأنهم يملكون الأجهزة والأدوات التي تمكنهم من توزيع هذه الكميات الهائلة من المساعدات لأهلنا في قطاع غزة، في ظل توقف العدوان وتوقف القصف عليهم".

-- (بترا)

م د/ف ج

13/12/2023 06:04:44

