الجمعية العامة تعتمد قرارا يطالب بوقف إطلاق النار في غزة

MENAFN - Jordan News Agency)

نيويورك 13 كانون الأول (بترا)- اعتمدت الجمعية العامة للأمم المتحدة، فجر اليوم الأربعاء قرارا تقدمت به الدول العربية والإسلامية، يطالب بالوقف الإنساني لإطلاق النار وضمان وصول المساعدات الإنسانية إلى غزة.

وأيد القرار المعنون "حماية المدنيين والتمسك بالالتزامات القانونية والإنسانية"، 153 دولة وعارضته 10 دول فيما صوتت بالامتناع عليه 23 دولة.

واستئنفت يوم أمس الثلاثاء الدورة الاستثنائية الطارئة العاشرة للجمعية العامة لمناقشة "الأعمال الإسرائيلية غير القانونية في القدس الشرقية المحتلة وبقية الأرض الفلسطينية المحتلة"، بعد فشل مجلس الأمن الأسبوع الماضي في تبني قرار لوقف الحرب بسبب استخدام دولة عضو دائمة العضوية حق (الفيتو).

ويطالب القرار بالوقف الفوري لإطلاق النار لأسباب إنسانية، وجميع الأطراف بالامتثال لالتزاماتها بموجب القانون الدولي، بما في ذلك القانون الدولي الإنساني، وحماية المدنيين، والإفراج الفوري وغير المشروط عن جميع الرهائن وضمان وصول المساعدات الإنسانية.

ويعرب القرار عن قلق الجمعية العامة بشأن "الحالة الإنسانية الكارثية في قطاع غزة ومعاناة السكان المدنيين"، ويشدد على وجوب حماية المدنيين الفلسطينيين والإسرائيليين وفقا للقانون الدولي الإنساني.

وكانت النمسا والولايات المتحدة تقدمتا بمشروعي تعديلات على مشروع القرار إلا إن الجمعية العامة وبتصويت مٌسجل رفضت التعديلات التي تدين طرفا واحدا دون الطرف الثاني.

ويحق للدول الأعضاء اللجوء إلى الجمعية العامة ضمن مبدأ "متحدون من أجل السلام" لاستصدار القرارات في حالة فشل مجلس الأمن اعتمادها نتيجة استخدام حق النقض.

-- (بترا)

م د/ف ج

13/12/2023 06:04:26

