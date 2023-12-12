أمطار في الأجزاء الغربية والشرقية من المملكة وسط تحذيرات من تشكل السيول

MENAFN - Jordan News Agency)

عمان 13 كانون الأول (بترا)- يتعمق تأثير الكتلة الهوائية الباردة والرطبة على المملكة اليوم الأربعاء، لذا تنخفض درجات الحرارة بشكل واضح، وتكون الأجواء باردة وغائمة وماطرة في الأجزاء الغربية من المملكة، وتكون غزيرة على فترات في بعض المناطق يصحبها الرعد وتساقط حبات البرد، مع فرصة لهطول زخات من المطر في أجزاء من المناطق الشرقية، والرياح شمالية غربية نشطة السرعة.

وتحذر إدارة الأرصاد الجوية في تقريرها من خطر تشكل السيول في الأودية والمناطق المنخفضة في الأجزاء الغربية من المملكة بما فيها البحر الميت، ومن خطر تدني مدى الرؤية الافقية في ساعات الصباح بسبب تشكل الضباب والغيوم المنخفضة الملامسة لسطح الأرض فوق المرتفعات الجبلية، ومن خطر الانزلاق على الطرقات التي تشهد هطولا مطريا.

وتكون الأجواء يوم غدٍ الخميس، باردة نسبيا وغائمة جزئيا مع تشكل الضباب في ساعات الصباح فوق الجبال ومناطق البادية، مع فرصة ضعيفة لسقوط زخات خفيفة من المطر ولفترة قصيرة على أجزاء محدودة من غرب المملكة، وتكون الرياح شمالية غربية معتدلة السرعة.

ويطرأ الجمعة، ارتفاع على درجات الحرارة، وتكون الأجواء غالبا مشمسة وباردة نسبيا فوق المرتفعات الجبلية ولطيفة الحرارة في بقية المناطق، وتكون الرياح جنوبية شرقية معتدلة السرعة.

وتكون الأجواء السبت، باردة نسبيا فوق المرتفعات الجبلية، ولطيفة الحرارة في بقية المناطق، مع ظهور الغيوم على ارتفاعات عالية، والرياح جنوبية شرقية معتدلة السرعة.

وتتراوح درجات الحرارة العظمى والصغرى في شرق عمان اليوم بين 15 - 8 درجات مئوية، وفي غرب عمان 13 - 7، وفي المرتفعات الشمالية 12 - 6 وفي مرتفعات الشراة 12 - 7 وفي مناطق البادية 13 - 8 وفي مناطق السهول 16 - 9, وفي الأغوار الشمالية 22 - 13، وفي الأغوار الجنوبية 23 - 13، وفي البحر الميت 22 - 14، وفي خليج العقبة 23 - 14 درجة مئوية.

-- (بترا)

م ح/ف ج

13/12/2023 06:04:00

