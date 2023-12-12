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تفاصيل حكاية قرض شخصي من مسلسل حدث بالفعل قبل عرضها الليلة

12/12/2023 11:57:40 PM
(MENAFN- Youm7) تعرض قناة "CBC"، اليوم الأربعاء حكاية جديدة من مسلسل "حدث بالفعل" ، والتي تحمل عنوان "قرض شخصي".

حكاية "قرض شخصي" تدور حول حادث مروع يتسبب فى اختفاء زوجة وطفلة مما يثير شكوك الزوج في العاملين بإدارة المستشفى ومديرها ثم يُكتشف أن اختفاء الطفلة والزوجة ورائه جريمة.

حدث بالفعل
"حدث بالفعل" يذاع حصريًا على "CBC" ويضم مجموعة من النجوم منهم غادة عبدالرازق وماجد المصري وشيرين رضا ودينا الشربيني ومحمد أبو داوود ورنا رئيس وكريم فهمي وبسمة وسينتيا خليفة وأحمد عبدالله محمود وبسنت حاتم وفادي النجار وسلمى أبو ضيف وخالد أنور وآخرين، وهو من تأليف فادي النجار وإخراج محمد هشام الرشيدي.

المسلسل مكون من 15 حلقة مقسمة لـ 5 حكايات، هي (ريش أبيض - قرض شخصي - تحت الحزام -
كاملة - لو بعد حين)، ويذاع في تمام الساعة الثامنة مساء على قناة CBC العامة، بينما يبث في الحادية عشر مساء على قناة CBC دراما.
قرض شخصي








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