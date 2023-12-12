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توقف تيتا زوزو بعد تصوير أسبوع واستكماله بعد شهر رمضان المقبل

12/12/2023 11:57:40 PM
(MENAFN- Youm7) أوقف القائمون على مسلسل "تيتا زوزو" للنجمة إسعاد يونس تصوير العمل بعد الانتهاء من الأسبوع الأول فى أحداثه، على أن يتم استكماله بعد شهر رمضان المقبل وذلك حسب الخطة التى تم وضعها للمسلسل بسبب ارتباط أبطاله بتصوير أعمالهم الرمضانية، لاسيما وأن العمل مقرر عرضه فى موسم الأوف سيزون.



مسلسل "تيتا زوزو" مكون من 30 حلقة، ويشارك في بطولته مصطفى غريب، إيناس كامل، محمد كيلاني، حمزة العيلي، نور محمود، محمود البزاوي، وإيمان يوسف، وعدد من الأطفال،والعمل من تأليف محمد عبد العزيز وإخراج شيرين عادل، تدور أحداثه في إطار اجتماعي لايت.



وتنتظر إسعاد يونس طرح فيلمها الجديد "عصابة عظيمة" فى دور العرض خلال شهر يناير المقبل، ويشارك فى بطولته، كريم عفيفي، محمد محمود، فرح الزاهد، وعنبه، مع عدد من ضيوف الشرف منهم محمد ثروت وعارفة عبدالرسول، والفيلم من تأليف هاجر الإبياري وإخراج وائل إحسان وإنتاج إسعاد يونس.



يذكر أن إسعاد يونس شاركت فى رمضان الماضى بظهور خاص خلال مسلسل "كامل العدد" بطولة دينا الشربيني، شريف سلامة، تميم عبده، مصطفى درويش، أيه سماحه، جيهان الشماشرجي، أحمد جمال سعيد، سمر علام، عمرو جمال، ولأول مرة الراقصة بدرة، وعدد من الأطفال وهو من تأليف يسر طاهر ورنا أبو الريش، وإخراج خالد الحلفاوي.














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