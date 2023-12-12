توقف تيتا زوزو بعد تصوير أسبوع واستكماله بعد شهر رمضان المقبل

(MENAFN
- Youm7) أوقف القائمون على مسلسل "تيتا زوزو" للنجمة إسعاد يونس تصوير العمل بعد الانتهاء من الأسبوع الأول فى أحداثه، على أن يتم استكماله بعد شهر رمضان المقبل وذلك حسب الخطة التى تم وضعها للمسلسل بسبب ارتباط أبطاله بتصوير أعمالهم الرمضانية، لاسيما وأن العمل مقرر عرضه فى موسم الأوف سيزون.
مسلسل "تيتا زوزو" مكون من 30 حلقة، ويشارك في بطولته مصطفى غريب، إيناس كامل، محمد كيلاني، حمزة العيلي، نور محمود، محمود البزاوي، وإيمان يوسف، وعدد من الأطفال،والعمل من تأليف محمد عبد العزيز وإخراج شيرين عادل، تدور أحداثه في إطار اجتماعي لايت.
وتنتظر إسعاد يونس طرح فيلمها الجديد "عصابة عظيمة" فى دور العرض خلال شهر يناير المقبل، ويشارك فى بطولته، كريم عفيفي، محمد محمود، فرح الزاهد، وعنبه، مع عدد من ضيوف الشرف منهم محمد ثروت وعارفة عبدالرسول، والفيلم من تأليف هاجر الإبياري وإخراج وائل إحسان وإنتاج إسعاد يونس.
يذكر أن إسعاد يونس شاركت فى رمضان الماضى بظهور خاص خلال مسلسل "كامل العدد" بطولة دينا الشربيني، شريف سلامة، تميم عبده، مصطفى درويش، أيه سماحه، جيهان الشماشرجي، أحمد جمال سعيد، سمر علام، عمرو جمال، ولأول مرة الراقصة بدرة، وعدد من الأطفال وهو من تأليف يسر طاهر ورنا أبو الريش، وإخراج خالد الحلفاوي.
MENAFN12122023000132011024ID1107584503
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.