Barbie يتغلب على Oppenheimer فى جوائز الجولدن جلوب

(MENAFN
- Youm7) حصل فيلم Barbie أكبر عدد من الترشيحات لجوائز جولدن جلوب، التي أعلن اعنها بالأمس، ومن المقرر ان يقام الحفل فى يناير من العام المقبل 2024، ونافس
Barbie
فيلم Oppenheimer، حيث حقق كلا الفيلمين نجاحًا نقديًا وتجاريًا هائلاً بعد إصدارهما هذا الصيف، مما أدى إلى بدء اتجاه "Barbenheimer " المتمثل في ذهاب المعجبين لمشاهدة كلا الفيلمين في نفس اليوم.
Barbenheimer
وبالتالي يبدو أنه من الممكن أن يهيمن كلاهما على موسم الجوائز، حيث سجلت Barbie تسعة ترشيحات بما في ذلك أفضل فيلم موسيقي أو كوميدي، وأفضل مخرج لجريتا جيرويج وأفضل ممثلة – موسيقية أو كوميدية لمارجوت روبي.
كما حصل الفيلم أيضًا على ثلاث ترشيحات لأفضل أغنية أصلية، عن أغنية "What Was I Made For؟" لبيلي إيليش وفينياس، و"Dance the Night" لكارولين آيلين ودوا ليبا ومارك رونسون وأندرو وايت، و"أنا مجرد كين"، " بقلم مارك رونسون وأندرو وايت.
وجاء بعده فيلم Oppenheimer، بفارق جائزة، حيث بثمانية ترشيحات، بما في ذلك أفضل مخرج لـ كريستوفر نولان، بالإضافة إلى ترشيحات التمثيل لكيليان ميرفي وإميلي بلانت وروبرت داوني جونيور.
كلا الفيلمين مرشحان أيضًا للفئة الجديدة من الإنجازات السينمائية وشباك التذاكر في الصور المتحركة.
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