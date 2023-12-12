Barbie يتغلب على Oppenheimer فى جوائز الجولدن جلوب

MENAFN - Youm7) حصل فيلم Barbie أكبر عدد من الترشيحات لجوائز جولدن جلوب، التي أعلن اعنها بالأمس، ومن المقرر ان يقام الحفل فى يناير من العام المقبل 2024، ونافسBarbieفيلم Oppenheimer، حيث حقق كلا الفيلمين نجاحًا نقديًا وتجاريًا هائلاً بعد إصدارهما هذا الصيف، مما أدى إلى بدء اتجاه "Barbenheimer " المتمثل في ذهاب المعجبين لمشاهدة كلا الفيلمين في نفس اليوم.

Barbenheimer





وبالتالي يبدو أنه من الممكن أن يهيمن كلاهما على موسم الجوائز، حيث سجلت Barbie تسعة ترشيحات بما في ذلك أفضل فيلم موسيقي أو كوميدي، وأفضل مخرج لجريتا جيرويج وأفضل ممثلة – موسيقية أو كوميدية لمارجوت روبي.

كما حصل الفيلم أيضًا على ثلاث ترشيحات لأفضل أغنية أصلية، عن أغنية "What Was I Made For؟" لبيلي إيليش وفينياس، و"Dance the Night" لكارولين آيلين ودوا ليبا ومارك رونسون وأندرو وايت، و"أنا مجرد كين"، " بقلم مارك رونسون وأندرو وايت.

وجاء بعده فيلم Oppenheimer، بفارق جائزة، حيث بثمانية ترشيحات، بما في ذلك أفضل مخرج لـ كريستوفر نولان، بالإضافة إلى ترشيحات التمثيل لكيليان ميرفي وإميلي بلانت وروبرت داوني جونيور.

كلا الفيلمين مرشحان أيضًا للفئة الجديدة من الإنجازات السينمائية وشباك التذاكر في الصور المتحركة.







