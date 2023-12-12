Wednesday, 13 December 2023 09:13 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


إنشاد تراثى ومعاصر على مسرح الجمهورية غدا بقيادة المايسترو عمر فرحات

12/12/2023 11:57:40 PM
(MENAFN- Youm7)
تقيم دار الأوبرا المصرية برئاسة الدكتور خالد داغر حفلا لفرقة الإنشاد الديني بقيادة المايسترو عمر فرحات وذلك فى الثامنة مساء الخميس 14 ديسمبر على مسرح الجمهورية .



يتضمن البرنامج مجموعة من المؤلفات الروحانية والأناشيد والأعمال الدينية التراثية والمعاصرة منها موسيقى المولد ، ابتهالات سلام على النبى، نعمة من جلائل الآلاء، حسبى ربى، قد تمم الله مقاصدنا، يا نفس توبى ، فى حب الله ، لبيك يا ربى ، عرفت الهوى ، إروى لى ، كن مع الله ، دعونى أناجى حبيبى ، المقبولة ،
إشهدوا ، صلوا على المصطفى ، اللهم أقبل دعايا ،
القدس (قومى إلى الصلاة )، اسماء الله الحسنى .. أداء طه حسين ، أحمد العمرى ، تامر نجاح ، سماح عباس ، محمد عبد الحميد ، محمد البحيرى ، حسام صقر ، ولاء رميح .



الجدير بالذكر أن فرقة الإنشاد الدينى قد تأسست على يد الموسيقار الراحل عبدالحليم نويرة فى عام 1972 وبدأت أولى حفلاتها بقيادته عام 1973 بهدف الحفاظ على التراث الغنائى الدينى، وتخصصت فى تقديم الأعمال والألحان الدينية وتدريب وتبنى الأصوات الشابة الواعدة على الأناشيد والابتهالات الدينية حيث شاركت فى إحياء جميع المناسبات الدينية على مدار العام على مسارح دار الأوبرا المختلفة بالقاهرة والإسكندرية ودمنهور.












MENAFN12122023000132011024ID1107584500

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث