أخطاء يجب تجنبها في عام 2024 للتقدم للأفضل.. أبرزها الموافقة على كل حاجة

(MENAFN
- Youm7) أيام قليلة ونستقبل عاماً جديداً بأمنيات وأحلام جديدة، وحتى يكون عام سعيد ومختلف عن الأعوام الماضية، يجب تجنب عدة أخطاء للمضى قدماً في العام المقبل، وهذه الأخطاء نستعرضها في هذا التقرير، وفقاً لما ذكره موقع " holmeandhadfield ".
أخطاء يجب تجنبها في العام الجديد
قول "نعم" في الكثير من الأحيان
جيد أن تكون مفيدًا ومشاركًا في مجتمعك، ولكن قول "نعم" على كل شيء يمكن أن يجعل الآخرين يستغلونك أسوأ استغلال مما يتسبب في شعورك بالإرهاق والتعب مع مرور الوقت، لذلك يجب قول "لا" ورفض الطلبات التي تتسبب في شعورك بالضغط والتوتر ، بلباقة .
الاستعداد للعام الجديد تجاهل فترات الراحة
مواصلة العمل لساعات طويلة دون الحصول على فترات راحة، تجعلك مع مرور الوقت تشعر بالتعب والأرهاق، وتجعلك أقل كفاءة، لذلك يجب أن تحصل على قسط من الراحة حتى تستعيد عافيتك وتستطيع مواصلة يومك بهمة ونشاط.
تحديد أوقات أقل لتنفيذ المهام
الوقوع فى فخ التفاؤل، ووضع أوقات قليلة لإنجاز المهام يتسبب في تراكمها أكثر، لذلك يجب تحديد مواعيد مناسبة لإنجاز المهام المطلوبة في وقت قصير.
تعدد المهام
قد يبدو تعدد المهام منتجًا، لكنه قاتلًا، لذلك يجب تقسيم المهام حتى يمكن التركيز عليها وتجنب إرتكاب الأخطاء، مع توفير الوقت لتصحيحها ومراجعتها.
تجاهل تحديد الأولويات
تجاهل تحديد الأولويات يتسبب في تشتيت الإنتباه واستنفاذ طاقتك في النهاية، لذلك عليك تحديد أولوياتك أولاً ووضع جدول يساعدك على إنجازها دون الشعور بالإرهاق والتعب.
تجاهل الرعاية الذاتية
تخطي بعض وجبات الطعام وتقليل ساعات النوم وتجاهل التوتر لإنجاز المهام المطلوبة منك، يجعلك تشعر بالإرهاق والتعب مع مرور الوقت، لذلك عليك العناية بجسمك وصحتك وممارسة التمارين الرياضية بانتظام والحصول على نوم كافى.
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