أخطاء يجب تجنبها في عام 2024 للتقدم للأفضل.. أبرزها الموافقة على كل حاجة

MENAFN - Youm7) أيام قليلة ونستقبل عاماً جديداً بأمنيات وأحلام جديدة، وحتى يكون عام سعيد ومختلف عن الأعوام الماضية، يجب تجنب عدة أخطاء للمضى قدماً في العام المقبل، وهذه الأخطاء نستعرضها في هذا التقرير، وفقاً لما ذكره موقع " holmeandhadfield ".

أخطاء يجب تجنبها في العام الجديدقول "نعم" في الكثير من الأحيان

جيد أن تكون مفيدًا ومشاركًا في مجتمعك، ولكن قول "نعم" على كل شيء يمكن أن يجعل الآخرين يستغلونك أسوأ استغلال مما يتسبب في شعورك بالإرهاق والتعب مع مرور الوقت، لذلك يجب قول "لا" ورفض الطلبات التي تتسبب في شعورك بالضغط والتوتر ، بلباقة .

الاستعداد للعام الجديد تجاهل فترات الراحة

مواصلة العمل لساعات طويلة دون الحصول على فترات راحة، تجعلك مع مرور الوقت تشعر بالتعب والأرهاق، وتجعلك أقل كفاءة، لذلك يجب أن تحصل على قسط من الراحة حتى تستعيد عافيتك وتستطيع مواصلة يومك بهمة ونشاط.





تحديد أوقات أقل لتنفيذ المهام

الوقوع فى فخ التفاؤل، ووضع أوقات قليلة لإنجاز المهام يتسبب في تراكمها أكثر، لذلك يجب تحديد مواعيد مناسبة لإنجاز المهام المطلوبة في وقت قصير.

تعدد المهام

قد يبدو تعدد المهام منتجًا، لكنه قاتلًا، لذلك يجب تقسيم المهام حتى يمكن التركيز عليها وتجنب إرتكاب الأخطاء، مع توفير الوقت لتصحيحها ومراجعتها.





تجاهل تحديد الأولويات

تجاهل تحديد الأولويات يتسبب في تشتيت الإنتباه واستنفاذ طاقتك في النهاية، لذلك عليك تحديد أولوياتك أولاً ووضع جدول يساعدك على إنجازها دون الشعور بالإرهاق والتعب.





تجاهل الرعاية الذاتية

تخطي بعض وجبات الطعام وتقليل ساعات النوم وتجاهل التوتر لإنجاز المهام المطلوبة منك، يجعلك تشعر بالإرهاق والتعب مع مرور الوقت، لذلك عليك العناية بجسمك وصحتك وممارسة التمارين الرياضية بانتظام والحصول على نوم كافى.







