وصفات طبيعية للتخلص من البقع الداكنة بالوجه.. من الليمون للزبادى

(MENAFN
- Youm7)
تواجه بعض النساء مشكلة البقع الداكنة التي تظهر جلية على أنحاء مختلفة من الوجه، وتتسبب في شعور المرأة بالإزعاج والتوتر الذى يدفعها للبحث عن طرق مختلفة تساعدها في التخلص من هذه المشكلة، ولهذا نستعرض في التقرير، وصفات طبيعية للتخلص من البقع الداكنة بالوجه، من خلال اتباع عدة خطوات نستعرضها في هذا التقرير، وفقاً لما ذكره موقع "figarolondon".
وصفة الليمون للتخلص من البقع الداكنة بالوجه
تعتبر هذه الوصفة من الوصفات الفعالة التي تساعد على تفتيح الوجه والتخلص من البقع الداكنة وذلك من خلال سكب بعض قطرات من الليمون على قطعة قطن ومسح أماكن البقع مع تكرار الوصفة عدة مرات خلال الأسبوع للحصول على نتيجة إيجابية.
طرق طبيعية للتخلص من البقع الداكنة
وصفة صودا الخبز للتخلص من البقع الداكنة بالوجه
يساعد صودا الخبز في التخلص من البقع الداكنة بالوجه، وذلك من خلال تحضير ملعقة صغيرة من صودا الخبز وخلطها مع قليل من الماء، ثم و ضع المزيج على المناطق المصابة وتركه لمدة 15 دقيقة، ثم غسل الوجه بالماء الفاتر، وفى حالة إذا كانت بشرتك حساسة يفضل عدم ترك هذا القناع على الوجه لفترة طويلة.
وصفات طبيعية للتخلص من البقع الداكنة
وصفة الزبادي الأبيض للتخلص من البقع الداكنة
تساعد الزبادي على تفتيح البقع الداكنة وذلك لاحتوائه على نسبة عالية من فيتامين أ، والذى يساعد على تجديد البشرة وذلك من خلال وضع ملعقة من الزبادى على المناطق الداكنة بالوجه وتركه لمدة 15 دقيقة تقريباً ثم غسل الوجه بالماء الفاتر، مع تكرار الوصفة للحصول على نتيجة إيجابية.
وصفات للتخلص من البقع الداكنة
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