4 فوائد لتناول الطعام الصحى أثناء العمل.. أبرزها زيادة إنتاجك وتركيزك

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- Youm7) نوعية الطعام الذى نتناوله خلال يومنا له تأثير مباشر على أدائنا وأنتاجنا فى عملنا، وبعد فترات عمل لساعات متواصلة واستهلاك لطاقتنا نشعر بالجوع، ونحاول أن نأكل وجبة تساعدنا على الاستمرار وإنجاز مهام يومنا، ويلجأ الكثير منا إلى وجبات غذائية سريعة ، ولكن إذا استبدلت هذه الوجبات إلى آكلات صحية فهي بالتأكيد تساعد على زيادة إنتاجنا على عكس غيرها من الوجبات.
وأظهرت إحدى الدراسات الحديثة وفقا لما نشره موقعbusinesshealthmatters
أن الأطعمة الصحية تزود الطاقة والإبداع، لأن الفواكه والخضروات تحتوي على عناصر غذائية تنتج الدوبامين في الجسم، الذي يلعب دورا رئيسيا في تحفيز وتجديد طاقتك خلال العمل.
وتتعدد فوائد الأكل الصحي والتي منها: زيادة التركيز
الوجبات الصحية تعمل على زيادة التركيز وتعزز إنتاجك فى عملك، ومن هذه الوجبات الفواكه والخضروات والبروتين الخالي من الدهون والحبوب الكاملة.
فوائد الأكل الصحي خلال العمل
تقليل التوتر
من الأكلات التي تتميز بتأثيريها القوي على جعل طاقتك أفضل، وتقلل من مستويات التوتر والضغط خلال العمل، هي المكسرات والخضروات الورقية.
تناول الوجبات الصحية خلال العمل
تقوية المناعة
الاهتمام بتناول الأكلات الصحية يعزز صحة الجهاز المناعي، وتجنب الإصابة بالأمراض، وبقائك في حالة من الحيوية والنشاط، والتي منها شرب اللبن والشاي الأخضر.
مشاركة جماعية
تناول الأكل مع الأصدقاء في العمل، بيعزز المشاركة الجماعية، والتواصل بين الأصدقاء، وإذا كان الوجبات صحية فأن كلامن الأصدقاء يعزز مشاركة وصفته المييزة بين أصدقائه مما يساعد في تعزيز العادات والوجبات الصحية في مكان العمل.
المشاركة الجماعية خلال تناول الطعام
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