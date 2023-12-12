4 فوائد لتناول الطعام الصحى أثناء العمل.. أبرزها زيادة إنتاجك وتركيزك

MENAFN - Youm7) نوعية الطعام الذى نتناوله خلال يومنا له تأثير مباشر على أدائنا وأنتاجنا فى عملنا، وبعد فترات عمل لساعات متواصلة واستهلاك لطاقتنا نشعر بالجوع، ونحاول أن نأكل وجبة تساعدنا على الاستمرار وإنجاز مهام يومنا، ويلجأ الكثير منا إلى وجبات غذائية سريعة ، ولكن إذا استبدلت هذه الوجبات إلى آكلات صحية فهي بالتأكيد تساعد على زيادة إنتاجنا على عكس غيرها من الوجبات.

وأظهرت إحدى الدراسات الحديثة وفقا لما نشره موقعbusinesshealthmatters

أن الأطعمة الصحية تزود الطاقة والإبداع، لأن الفواكه والخضروات تحتوي على عناصر غذائية تنتج الدوبامين في الجسم، الذي يلعب دورا رئيسيا في تحفيز وتجديد طاقتك خلال العمل.





وتتعدد فوائد الأكل الصحي والتي منها: زيادة التركيز



الوجبات الصحية تعمل على زيادة التركيز وتعزز إنتاجك فى عملك، ومن هذه الوجبات الفواكه والخضروات والبروتين الخالي من الدهون والحبوب الكاملة.

فوائد الأكل الصحي خلال العمل





تقليل التوتر



من الأكلات التي تتميز بتأثيريها القوي على جعل طاقتك أفضل، وتقلل من مستويات التوتر والضغط خلال العمل، هي المكسرات والخضروات الورقية.

تناول الوجبات الصحية خلال العمل





تقوية المناعة

الاهتمام بتناول الأكلات الصحية يعزز صحة الجهاز المناعي، وتجنب الإصابة بالأمراض، وبقائك في حالة من الحيوية والنشاط، والتي منها شرب اللبن والشاي الأخضر.





مشاركة جماعية

تناول الأكل مع الأصدقاء في العمل، بيعزز المشاركة الجماعية، والتواصل بين الأصدقاء، وإذا كان الوجبات صحية فأن كلامن الأصدقاء يعزز مشاركة وصفته المييزة بين أصدقائه مما يساعد في تعزيز العادات والوجبات الصحية في مكان العمل.



المشاركة الجماعية خلال تناول الطعام



















































