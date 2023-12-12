أبراج تفضل السفر بالسير على الأقدام.. أبرزها الحمل والجوزاء

MENAFN - Youm7) يفضل البعض السفر بالسيارة والبعض الآخر يفضل الطائرة أو سفينة ولكن الكثير يفضلون السفر سيراً على الأقدام وذلك لرغبتهم في خوض المغامرات المثيرة والمختلفة، واكتشاف ماهو جديد وغريب في العالم، وهؤلاء يعتقد إنهم ينتمون لبعض الأبراج الفلكية التي نستعرضها في هذا التقرير، وفقاً لما ذكره موقع " pinkvilla".

أبراج تفضل السفر سيراً على الأقدام برج الحمل

يتميز مولود برج الحمل بطبيعته المغامرة حيث يستمتع بممارسة الأنشطة البدنية ويندفع دائماً لاستكشاف كل ماهو جديد ومختلف في العالم، لذلك يسير سيراً على الأقدام ولا يبالى الشعور بالتعب والإرهاق.

السفر بالسير على الأقدام برج الجوزاء

يتسم مولود برج الجوزاء بالفضول والقدرة على التكييف مع الظروف المختلفة، لذلك يستطيع المشى لمسافات طويلة طالما يتكشف المزيد من الأشياء المختلفة والجديدة طوال سيره، ويشاهد العديد من المناظر الطبيعية الخلابة التي تساعد على تحسين حالته المزاجية وتجعله يشعر بالسعادة والبهجة.

السير على الأقدام برج العذراء

يهتم مولود برج العذراء بأدق التفاصيل ويقدر الجمال الذى ينجذب إليه طوال الوقت، حتى إنه على استعداد دائم للسير لمسافات طويلة لمجرد إنه يشاهد مناظر طبيعية خلابة مميزة.

السفر برج القوس

مولود برج القوس يتسم بحرصه على استكشاف كل ماهو مختلف وجديد، ويميل لخوض المغامرات لذلك على استعداد دائم للمشاركة في رحلات تعتمد على المشى لمسافات طويلة حتى يستكشف كل ماهو مختلف وجديد، كما يفضل ممارسة تمارين التأمل بين أحضان الطبيعة مما يساعد على تحسين حالته المزاجية.