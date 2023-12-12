أبراج تفضل السفر بالسير على الأقدام.. أبرزها الحمل والجوزاء

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- Youm7) يفضل البعض السفر بالسيارة والبعض الآخر يفضل الطائرة أو سفينة ولكن الكثير يفضلون السفر سيراً على الأقدام وذلك لرغبتهم في خوض المغامرات المثيرة والمختلفة، واكتشاف ماهو جديد وغريب في العالم، وهؤلاء يعتقد إنهم ينتمون لبعض الأبراج الفلكية التي نستعرضها في هذا التقرير، وفقاً لما ذكره موقع " pinkvilla".
أبراج تفضل السفر سيراً على الأقدام برج الحمل
يتميز مولود برج الحمل بطبيعته المغامرة حيث يستمتع بممارسة الأنشطة البدنية ويندفع دائماً لاستكشاف كل ماهو جديد ومختلف في العالم، لذلك يسير سيراً على الأقدام ولا يبالى الشعور بالتعب والإرهاق.
السفر بالسير على الأقدام برج الجوزاء
يتسم مولود برج الجوزاء بالفضول والقدرة على التكييف مع الظروف المختلفة، لذلك يستطيع المشى لمسافات طويلة طالما يتكشف المزيد من الأشياء المختلفة والجديدة طوال سيره، ويشاهد العديد من المناظر الطبيعية الخلابة التي تساعد على تحسين حالته المزاجية وتجعله يشعر بالسعادة والبهجة.
السير على الأقدام برج العذراء
يهتم مولود برج العذراء بأدق التفاصيل ويقدر الجمال الذى ينجذب إليه طوال الوقت، حتى إنه على استعداد دائم للسير لمسافات طويلة لمجرد إنه يشاهد مناظر طبيعية خلابة مميزة.
السفر برج القوس
مولود برج القوس يتسم بحرصه على استكشاف كل ماهو مختلف وجديد، ويميل لخوض المغامرات لذلك على استعداد دائم للمشاركة في رحلات تعتمد على المشى لمسافات طويلة حتى يستكشف كل ماهو مختلف وجديد، كما يفضل ممارسة تمارين التأمل بين أحضان الطبيعة مما يساعد على تحسين حالته المزاجية.
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