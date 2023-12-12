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كيف تساهم منظمة التجارة العالمية فى مكافحة التجارة غير المشروعة فى الأغذية؟

12/12/2023 11:57:30 PM
(MENAFN- Youm7) أكد نائب المدير العام لمنظمة التجارة العالمية، جان ماري بوغام على أن كتاب قواعد منظمة التجارة العالمية يوفر إطارًا قانونيًا للتجارة الدولية للأغذية، مما يساعد على مكافحة التجارة غير المشروعة، لافتا انه بحكم التعريف،
فإن تعزيز منظمة التجارة العالمية هو السبيل الأول لمكافحة التجارة غير المشروعة اعرف التفاصيل في 10 معلومات .
1- قواعد منظمة التجارة العالمية تسمح للأعضاء بممارسة السيطرة على حدودهم وإنفاذ قوانينهم التجارية، مما يترك مجالًا أقل للتجارة غير المشروعة.

2- تشير تجارة الأغذية غير المشروعة أو غير المشروعة عادة إلى الاحتيال الغذائي - بيع منتجات ومكونات غذائية دون المستوى المطلوب - وتهريب الأغذية - الذي يتم القيام به لتجنب ارتفاع تعريفات الاستيراد والتصدير في بعض الاقتصادات.
3-
وفقاً للتحالف الوطني لمكافحة التجارة غير المشروعة، فإن الخسارة الاقتصادية السنوية الناجمة عن الاحتيال الغذائي تتراوح بين 30 و50 مليار دولار أمريكي.
4- أحد الجوانب المهمة لأنشطة منظمة التجارة العالمية هو تشجيع الأعضاء على خفض الحواجز التجارية حيث أن انخفاض أسعار السلع القانونية يمكن أن يكون إحدى الطرق الجيدة لتقليل حوافز التجارة غير المشروعة، على الرغم من أن "حجمًا واحدًا لا يناسب الجميع".
5- اتفاقية الحواجز التقنية أمام التجارة تسمح أيضًا للحكومات بمعالجة الممارسات غير القانونية، مثل الملصقات الغذائية الكاذبة والمضللة. 6- يحمي اتفاق تريبس محتوى الملكية الفكرية للسلع المتداولة ويعمل كأداة حيوية في مكافحة تقليد الأغذية والمشروبات والمواد الكيميائية الزراعية.
7- 3 اتفاقيات لمنظمة التجارة العالمية تنظم بشكل مباشر مجموعة واسعة من العمليات الحدودية، بهدف تسهيل التجارة والقضاء على الاحتيال، وهي اتفاقية التقييم الجمركي، واتفاقية التفتيش قبل الشحن، واتفاقية تيسير التجارة.
8-
الحاجة إلى تحديث كتاب قواعد منظمة التجارة العالمية وتعزيز التجارة المفتوحة كوسيلة لمكافحة التجارة غير المشروعة في الأغذية.
9-
أهمية المفاوضات الزراعية الجارية، والتي تهدف إلى خفض التعريفات الجمركية المفرطة والإعانات التي تشوه التجارة، ومعالجة القيود على الاستيراد والتصدير.
10-
انفتاح التجارة يمكن أن يقلل من حوافز التهريب والتجارة غير المشروعة.








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