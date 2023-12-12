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تعرف على الترتيب العام للمركبات الأعلى ترخيصا خلال نوفمبر 2023

12/12/2023 11:57:30 PM
(MENAFN- Youm7) احتلت شيفورولية المركز الأول فى عدد المركبات المرخصة، حيث بلغت 1246 مركبة التي تم التأمين عليها إجباريا، وفي المركزالثانى نيسان بـ 1036 مركبة،
وفى المركز الثالث شيرى بـ911 مركبة وفى المركز الرابع مرسيدس بـ 899 مركبة.



وفى المركز الخامس كيا بـ 843 مركبة وفى المركز السادس إم جى بـ 818 سيارة وفي المركز السابع سوزوكى بـ 804 مركبة وفي المركز الثامن هيونداى بـ 743 مركبة
وفي المركز التاسع تويوتا بـ 617 مركبة وفي المركز العاشر سكودا بـ 593 مركبة ، وذلك طبقا لتقرير المجمعة المصرية للتأمين الاجباري عن شهر نوفمبر 2023




السيارات الملاكي


احتلت نيسان المركز الأول في سيارات الملاكي بت 954 سيارة وفي المركز الثاني شيرى بـ911 سيارة وفي المركز الثالث مرسيدس بـ 873 المركز الرابع كيا بـ 842 سيارة وفي المركز الخامس إم جى بـ 816 سيارة.




السيارات النقل


تأتي في المقدمة شيفورلية بـ1113سيارة وفي المركز الثاني سوزوكى بـ121سيارة وفي المركز الثالث ايسوزو بـ 94 سيارة وفي المركز الرابع تويوتا بـ 83 سيارة المركز الخامس نيسان بـ 82 سيارة.












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