مناقشة الأعمدة السبعة للشخصية المصرية الكتاب الأشهر لميلاد حنا

MENAFN - Youm7) تشهد مكتبة دار الكتب بمدينة طنطا التابعة لفرع ثقافة الغربية، إقامة محاضرة تثقيفية تنظمها الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة عمرو البسيوني، لمناقشة كتاب "الأعمدة السبعة للشخصية المصرية" للكاتب والمفكر الراحل ميلاد حنا، وذلك غدًا الأربعاء 13 ديسمبر.







يشارك فى مناقشة الكتاب الشاعر مصطفى منصور، رئيس نادى الأدب المركزى السابق بالغربية، ومدير النشاط الثقافى بجامعة طنطا، وذلك للحديث حول أبرز ما جاء في كتاب ميلاد حنا، والذى يضم عددا من الفصول عكست فكر الكاتب في التأكيد على وحدة النسيج المجتمعي المصري، رغم تباينه واختلافه على مدار عصور طويلة.

ويضم كتاب

"الأعمدة السبعة للشخصية المصرية" مقدمة بقلم ميلاد حنا الذى توفى فى العام الماضى، قال فيها أن شعب مصر لنا جميعا هذه المكونات السبعة ومن الطبيعى أن يفضل بعضنا الانتماء الفرعونى، بينما البعض الآخر يراه انتماء لعصور وثنية قد ولت وانتهت إلى غير رجعة، وأن البدائل المقبولة هى الانتماء إلى العروبة والإسلام.

ويتضمن الكتاب خمسة فصول، الأول حول مصر رقائق الحضارات، والثانى يؤكد أن مصر لن تتعرض إلى التجزئة، والثالث كان شرحا للأعمدة السابعة للشخصية المصرية باعتبار انتماءات تاريخية أربعة هى الانتماء للحضارة المصرية القديمة وللعصر اليونانى الرومانى والعصر القبطى والعصر الإسلامى، والفصل الرابع انتماءات بحكم المكان، انتماء مصر العربى وللبحر المتوسط ولإفريقيا.

ويؤكد المؤلف أن داخل كل شخصية مصرية تلك الأعمدة السبعة، ويشير فى الفصل الخامس إلى أننا مع ذلك لسنا قوالب متماثلة فلكل منا شخصيته القائمة على تلك الأعمدة.

ويختتم ميلاد حنا كتابه بان الأمر لا يقتصر على هذه الانتماءات السبعة أو غيرها لشخصية المواطن المصرى، لأننا فى النهاية لسنا قوالب أو أنماطًا متكررة، رغم هذه القاعدة والأرضية المشتركة لأمزجة من ينتمون إلى وطن واحد، فلكل منا ذاتيته وخصوصيته وتفرده، ولذلك فقد خصصت الفصل الأخير من الكتاب لتوضيح الانتماءات الشخصية التى تتراكم عادة للفرد، والتى تبدأ مع الأسرة ثم الحى أو القرية ثم المدرسة، فالمهنة فالارتباط بالعمل، فضلاً عن الانتماء الدينى والأيديولوجى، وكيف أن "لعبة الحياة" هى فى حسن استخدام كل منا لما لديه من انتماءات.

ميلاد حنا (1924- 2012) حصل على بكالوريوس الهندسة المدنية من جامعة القاهرة عام 1945، وألف العديد من الكتب منها: "أريد مسكنًا" (1978)، و"نعم أقباط لكن مصريون" (1980)، و"ذكريات سبتمبرية" (1987)، و"قبول الآخر" (1998)، لكن يظل كتابه الأعمدة السبعة هو الأبرز.

ويعد ميلاد حنا واحدا من أبرز الكتاب والمفكرين السياسيين، وصاحب عدد من المؤلفات المهمة، منها: "أريد مسكنًا"، و"نعم أقباط لكن مصريون"، و"ذكريات سبتمبرية"، و"قبول الآخر"، فيما يظل كتابه "الأعمدة السبعة للشخصية المصرية" هو الأبرز، وأعادت هيئة قصور الثقافة إصداره خلال الفترة الماضية ضمن مجموعة كتب الهوية، توفي "حنا" في 26 نوفمبر عام 2012، عن عمر ناهز 88 عاما.