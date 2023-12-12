مناقشة الأعمدة السبعة للشخصية المصرية الكتاب الأشهر لميلاد حنا

(MENAFN
- Youm7) تشهد مكتبة دار الكتب بمدينة طنطا التابعة لفرع ثقافة الغربية، إقامة محاضرة تثقيفية تنظمها الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة عمرو البسيوني، لمناقشة كتاب "الأعمدة السبعة للشخصية المصرية" للكاتب والمفكر الراحل ميلاد حنا، وذلك غدًا الأربعاء 13 ديسمبر.
يشارك فى مناقشة الكتاب الشاعر مصطفى منصور، رئيس نادى الأدب المركزى السابق بالغربية، ومدير النشاط الثقافى بجامعة طنطا، وذلك للحديث حول أبرز ما جاء في كتاب ميلاد حنا، والذى يضم عددا من الفصول عكست فكر الكاتب في التأكيد على وحدة النسيج المجتمعي المصري، رغم تباينه واختلافه على مدار عصور طويلة.
ويضم كتاب
"الأعمدة السبعة للشخصية المصرية" مقدمة بقلم ميلاد حنا الذى توفى فى العام الماضى، قال فيها أن شعب مصر لنا جميعا هذه المكونات السبعة ومن الطبيعى أن يفضل بعضنا الانتماء الفرعونى، بينما البعض الآخر يراه انتماء لعصور وثنية قد ولت وانتهت إلى غير رجعة، وأن البدائل المقبولة هى الانتماء إلى العروبة والإسلام.
ويتضمن الكتاب خمسة فصول، الأول حول مصر رقائق الحضارات، والثانى يؤكد أن مصر لن تتعرض إلى التجزئة، والثالث كان شرحا للأعمدة السابعة للشخصية المصرية باعتبار انتماءات تاريخية أربعة هى الانتماء للحضارة المصرية القديمة وللعصر اليونانى الرومانى والعصر القبطى والعصر الإسلامى، والفصل الرابع انتماءات بحكم المكان، انتماء مصر العربى وللبحر المتوسط ولإفريقيا.
ويؤكد المؤلف أن داخل كل شخصية مصرية تلك الأعمدة السبعة، ويشير فى الفصل الخامس إلى أننا مع ذلك لسنا قوالب متماثلة فلكل منا شخصيته القائمة على تلك الأعمدة.
ويختتم ميلاد حنا كتابه بان الأمر لا يقتصر على هذه الانتماءات السبعة أو غيرها لشخصية المواطن المصرى، لأننا فى النهاية لسنا قوالب أو أنماطًا متكررة، رغم هذه القاعدة والأرضية المشتركة لأمزجة من ينتمون إلى وطن واحد، فلكل منا ذاتيته وخصوصيته وتفرده، ولذلك فقد خصصت الفصل الأخير من الكتاب لتوضيح الانتماءات الشخصية التى تتراكم عادة للفرد، والتى تبدأ مع الأسرة ثم الحى أو القرية ثم المدرسة، فالمهنة فالارتباط بالعمل، فضلاً عن الانتماء الدينى والأيديولوجى، وكيف أن "لعبة الحياة" هى فى حسن استخدام كل منا لما لديه من انتماءات.
ميلاد حنا (1924- 2012) حصل على بكالوريوس الهندسة المدنية من جامعة القاهرة عام 1945، وألف العديد من الكتب منها: "أريد مسكنًا" (1978)، و"نعم أقباط لكن مصريون" (1980)، و"ذكريات سبتمبرية" (1987)، و"قبول الآخر" (1998)، لكن يظل كتابه الأعمدة السبعة هو الأبرز.
ويعد ميلاد حنا واحدا من أبرز الكتاب والمفكرين السياسيين، وصاحب عدد من المؤلفات المهمة، منها: "أريد مسكنًا"، و"نعم أقباط لكن مصريون"، و"ذكريات سبتمبرية"، و"قبول الآخر"، فيما يظل كتابه "الأعمدة السبعة للشخصية المصرية" هو الأبرز، وأعادت هيئة قصور الثقافة إصداره خلال الفترة الماضية ضمن مجموعة كتب الهوية، توفي "حنا" في 26 نوفمبر عام 2012، عن عمر ناهز 88 عاما.
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