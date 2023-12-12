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مزاد عالمى فى لندن يطرح تمثال من البرونز يعود لـ إيزيس.. تخيل سعره

12/12/2023 11:57:25 PM
(MENAFN- Youm7) طرحت دار بونهامز للمزادات العالمية ، فى لندن، العديد من الآثار المصرية والرومانية واليونانية القديمة، فى مزاد يحمل عنوان "أنتيكات"، ومن بين القطع الأثرية المعروضة، تمثال مصري مصمم من البرونز لإيزيس "بعيون مطعمة"
ويأتي التمثال وإيزيس جالسة على العرش، وقدر ثمن التمثال بـ 2.304 جنيها استرلينى.











وتعتبر إيزيس إلهة رئيسة في الديانة المصرية القديمة والتي انتشرت عبادتها في العالم اليوناني الروماني وذكرت إيزيس لأول مرة في المملكة المصرية القديمة (2686-2181 ق.م) كإحدى الشخصيات الرئيسة في أسطورة أوزوريس، إذ قامت بإحياء زوجها الملك الإلهي المذبوح أوزوريس، كما أنجبت وريثه حورس وقامت بحمايته.



وكان يُعتقد أن إيزيس ترشد الموتى إلى الحياة الآخرة كما ساعدت أوزوريس وكانت تُعتبر الأم الإلهية للفرعون إذ كان يُشبّه بابنها حورس وتمثلت مساعدتها الأمومية في تعويذة الشفاء لمساعدة عامة الشعب.



ولعبت إيزيس دورًا صغيرًا في الترانيم الملكية وفي شعائر وطقوس المعابد، إلَّا إنَّها كانت أكثر أهمية في طقوس الدفن وفي النصوص السحرية.
















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