زين العابدين خيرى رئيس لتحرير مجلة مهرجان الأقصر للسينما الإفريقية

MENAFN - Youm7) تولى الكاتب الصحفى والناقد الفنى زين العابدين خيرى شلبى، رئاسة تحرير النشرة اليومية لمهرجان الأقصر للسينما الإفريقية في دورته الثالثة عشرة، والمقرر أن تقام خلال الفترة من 9 إلى 15 فبراير 2024.





وكان السيناريست سيد فؤاد، رئيس مهرجان الأقصر للسينما الأفريقية، قد أعلن عن اختيار الناقد الفني زين العابدين خيري، مستشاراً إعلامياً للمهرجان، بجانب توليه رئاسة تحرير نشرة المهرجان فى دورته المقبلة وإدارة المركز الإعلامي للمهرجان.





يذكر أن زين العابدين خيري، هو كاتب صحفي وناقد فني مصري، تخرج في كلية الإعلام عام 1995، ويعمل صحفيا في مؤسسة الأهرام منذ 1996، ويشغل حاليا منصب نائب رئيس تحرير مجلة علاء الدين، والمشرف العام على تحرير مجلة البيت بمؤسسة الأهرام، ورئيسا لتحرير منصة شهرزاد الرقمية، وبجانب عمله الصحفي يعمل كسيناريست وناقد فني وكاتب لقصص الأطفال، وهو عضو مجلس إدارة جمعية نقاد السينما المصريين.





مهرجان الأقصر يرأسه شرفياً الممثل المصري محمود حميدة، لإيمانه المتجدد بأهمية المهرجان والدور السينمائي الكبير الذي يلعبه داخل القارة الأفريقية، المهرجان تقيمه وتنظمه مؤسسة شباب الفنانين المستقلين، وهو أول مهرجان تنظمه مؤسسة مدنية غير ربحية عام 2011، بدعم ورعاية وزارة الثقافة، وشراكة مع وزارات السياحة والآثار (هيئة تنشيط السياحة)، الخارجية، والشباب والرياضة، وبرعاية البنك الأهلي المصري، وبالتعاون مع محافظة الأقصر ونقابة المهن السينمائية.