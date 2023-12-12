هيئة قصور الثقافة تطلق عروض ملتقى نوادى المسرح المتميزة بالسامر

MENAFN - Youm7) يشهد مسرح السامر بالعجوزة، انطلاق ملتقى عروض نوادي المسرح المتميزة، وذلك يوم الجمعة، 15 ديسمبر الحالي، والذى تنظمه الهيئة العامة لقصور الثقافةبرئاسة عمرو البسيوني، ويستمر حتى 25 من الشهر نفسه.





يشارك في الملتقى أفضل 5 عروض مسرحية تم تقديمها في الدورة الـ 30 من المهرجان الختامي لنوادي المسرح في أكتوبر الماضي "دورة الكاتب الكبير أبو العلا السلاموني"، ويقدم بإشراف الإدارة المركزية للشئون الفنية برئاسة الفنان تامر عبد المنعم، والإدارة العامة للمسرح برئاسة سمر الوزير، وجميع العروض متاحة بالمجان للجمهور، في السابعة مساء.





تبدأ أولى العروض مع "مسافر ليل" لفرقة الأنفوشي ويستمر عرضه حتى اليوم التالي 16 ديسمبر، تأليف صلاح عبد الصبور وإخراج أحمد علاء علي، وحصل على 3 جوائز في المهرجان الختامي لنوادي المسرح وهي المركز الأول في الديكور، المركز الثاني في الإخراج، والمركز الثاني من جائزة أفضل عرض مسرحي.





وفي يومي 17 و 18 ديسمبر تقدم فرقة الأنفوشي عرضها الثاني "أحفاد دافنشي" تأليف چان چينيه، دراماتورج وإخراج محمد بهجت، وحصل أيضا على 3 جوائز في المهرجان وهي جائزة أفضل ديكور، أفضل ممثلة، بالإضافة إلى جائزة لجنة التحكيم الخاصة.





وتتواصل العروض يومي 20 و21 ديسمبر، حيث تقدم فرقة الإسماعيلية عرضها المسرحى "اليوم الأخير" تأليف محمود جمال الحديني، سينوغرافيا وإخراج محمد سالم، وهو العمل المسرحي الفائز بجائزة أفضل عرض في المهرجان، وأفضل إخراج.





وفي يومي 22 و 23 ديسمبر تقدم فرقة طنطا العرض المسرحي "رصد خان"، من تأليف محمد علي إبراهيم وإخراج محمود فايد، وحصل على جائزة أفضل نص مسرحي بالمهرجان، هذا بالإضافة إلى شهادة تقدير كأفضل ماكياچ.





ويختتم الملتقى مع عرض "فتوات بولاق" لفرقة كفر الشيخ المسرحية يومي 24 و 25 ديسمبر، وهو مأخوذ عن رواية "حكايات حارتنا "للأديب العالمي نجيب محفوظ، وإخراج أحمد عمارة، وحصل بالمهرجان الختامي على جائزتي أفضل ممثل وأفضل أداء جماعي.