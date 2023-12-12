لمحة من حياة بهيجة حافظ.. أول من قامت بتأليف الموسيقى التصويرية للأفلام

(MENAFN
- Youm7) في مثل هذا اليوم 13 ديسمبر من عام 1983م، رحلت عن عالمنا الفنانة بهيجة حافظ ، التي تعد أول امرأة قامت بتأليف الموسيقى التصويرية للأفلام فى السينما المصرية، وكانت من الرائدات فى صناعة الفن السابع وهى ابنة إسماعيل باشا حافظ الذى كان ناظراً للخاصة السلطانية فى عهد السلطان حسين كامل.
بهيجة حافظ التي ولدت فى 4 أغسطس عام 1908، بحى محرم بك بالإسكندرية ودرست فى مدرسة الفرنسيسكان ومدرسة الميردى ديو ثم سافرت إلى فرنسا عندما كان عمرها 15 عامًا وحصلت على شهادة جامعية من الكونسرفتوار فى الموسيقى عام 1930، ولم يقتصر عملها فى الإخراج والتمثيل وتأليف الموسيقى فقط، لكنها عملت أيضًا في مجال المونتاج وتصميم الأزياء السينمائية والكتابة
ومن الشخصيات التي أثرت في حياتها بشكل كبير هو المايسترو الإيطالى "جيوفاني بورجيزى"، والذى كان يقود الفرقة الموسيقية بالإسكندرية، فقد كان يتردد على قصر العائلة بحى محرم بك بحكم صداقته لوالدها، ومن أجل ذلك درست قواعد الموسيقى الغربية على يديه.
وقد كانت بهيجة حافظ أول مصرية تنضم لجمعية المؤلفين في باريس، وقد ظهرت أول أسطوانة لها في الأسواق عام 1926، وفي عام 1937 كان لها السبق في إنشاء أول نقابة للمهن الموسيقية.
عقب ظهور بهيجة حافظ على غلاف مجلة المستقبل عام 1930 لفتت انتباه المخرج "محمد كريم" فعرض عليها بطولة فيلم زينب، ورحبت بهيجة حافظ بالعمل في السينما بالرغم من معارضة أسرتها الشديدة، لدرجة أن شقيقتها وقفت في السرادق حينها تتلقى العزاء فيها.
قامت بعد ذلك
بإنشاء شركة إنتاج سينمائي تحت اسم "فنار فيلم" وأنتجت فيلم "ليلى بنت الصحراء" و "الضحايا" كما أخرجت أفلام "ليلى البدوية" و"الضحايا" و "ليلى بنت الصحراء" الذي كان أول فيلم مصري ناطق يعرض في مهرجان برلين السينمائي الدولي وينال جائزة ذهبية، لترحل وتترك تاريخا فنيا في مختلف المجالات سيظل حاضرا في
التاريخ المصرى الحديث.
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