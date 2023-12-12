لمحة من حياة بهيجة حافظ.. أول من قامت بتأليف الموسيقى التصويرية للأفلام

MENAFN - Youm7) في مثل هذا اليوم 13 ديسمبر من عام 1983م، رحلت عن عالمنا الفنانة بهيجة حافظ ، التي تعد أول امرأة قامت بتأليف الموسيقى التصويرية للأفلام فى السينما المصرية، وكانت من الرائدات فى صناعة الفن السابع وهى ابنة إسماعيل باشا حافظ الذى كان ناظراً للخاصة السلطانية فى عهد السلطان حسين كامل.







بهيجة حافظ التي ولدت فى 4 أغسطس عام 1908، بحى محرم بك بالإسكندرية ودرست فى مدرسة الفرنسيسكان ومدرسة الميردى ديو ثم سافرت إلى فرنسا عندما كان عمرها 15 عامًا وحصلت على شهادة جامعية من الكونسرفتوار فى الموسيقى عام 1930، ولم يقتصر عملها فى الإخراج والتمثيل وتأليف الموسيقى فقط، لكنها عملت أيضًا في مجال المونتاج وتصميم الأزياء السينمائية والكتابة

ومن الشخصيات التي أثرت في حياتها بشكل كبير هو المايسترو الإيطالى "جيوفاني بورجيزى"، والذى كان يقود الفرقة الموسيقية بالإسكندرية، فقد كان يتردد على قصر العائلة بحى محرم بك بحكم صداقته لوالدها، ومن أجل ذلك درست قواعد الموسيقى الغربية على يديه.

وقد كانت بهيجة حافظ أول مصرية تنضم لجمعية المؤلفين في باريس، وقد ظهرت أول أسطوانة لها في الأسواق عام 1926، وفي عام 1937 كان لها السبق في إنشاء أول نقابة للمهن الموسيقية.

عقب ظهور بهيجة حافظ على غلاف مجلة المستقبل عام 1930 لفتت انتباه المخرج "محمد كريم" فعرض عليها بطولة فيلم زينب، ورحبت بهيجة حافظ بالعمل في السينما بالرغم من معارضة أسرتها الشديدة، لدرجة أن شقيقتها وقفت في السرادق حينها تتلقى العزاء فيها.

قامت بعد ذلك

بإنشاء شركة إنتاج سينمائي تحت اسم "فنار فيلم" وأنتجت فيلم "ليلى بنت الصحراء" و "الضحايا" كما أخرجت أفلام "ليلى البدوية" و"الضحايا" و "ليلى بنت الصحراء" الذي كان أول فيلم مصري ناطق يعرض في مهرجان برلين السينمائي الدولي وينال جائزة ذهبية، لترحل وتترك تاريخا فنيا في مختلف المجالات سيظل حاضرا في

التاريخ المصرى الحديث.