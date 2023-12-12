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حقيقة التقاط شكل أشبه بشجرة كريسماس فى الفضاء

12/12/2023 11:57:21 PM
(MENAFN- Youm7) تحتفل ناسا بالكريسماس على طريقتها من خلال نقل شكل من الفضاء أشبه بشجرة الكريسماس، وهو في الأساس بقايا انفجار نجمى تم التقاطه من جانب تلسكوب جيمس ويب، حيث يتألق النجم، المسمى Cassiopeia A (Cas A)، بشكل ساطع على بعد حوالي 11000 سنة ضوئية من الأرض، مما يجعله يبدو وكأنه زخرفة أكثر ملاءمة لوضعها فوق شجرة عيد الميلاد من وضعها في الغلاف الجوى.








وفقا لما ذكرته صحيفة "ديلى ميل" البريطانية، تُظهر صور ناسا الغلاف الداخلي لغبار النجم، الذي يبدو مثل دخان نار المخيم وينبعث منه ألوان برتقالية وحمراء زاهية، لكن كاميرا الأشعة تحت الحمراء القريبة (NIRCam) هي التي تُظهر بقايا Cas A المميزة.



وقالت ناسا في بيان صحفي إن صورة Cas A كجزء من التعاون مع البيت الأبيض "لعرض السحر والعجب والبهجة" لموسم العطلات، وتُظهر صورة NIRCam عرضًا أكثر تفصيلاً لـ Cas A الذي يعطي لونًا أرجوانيًا مرئيًا يشبه الماس ولكنه يمثل في الواقع غازًا متأينًا.



وقال داني ميليسافليفيتش من جامعة بوردو، الذي قاد فريق البحث في بيان صحفي لوكالة ناسا، إن Cas A انفجر قبل حوالي 340 عامًا، تاركًا وراءه "خيوطًا تشبه شظايا الزجاج الصغيرة".







وأضاف "أنه أمر لا يصدق حقًا بعد كل هذه السنوات من دراسة Cas A يتم حل هذه التفاصيل الآن، والتي تزودنا برؤية تحويلية حول كيفية انفجار هذا النجم."

أطلق الفريق على Cas A لقب الوحش الأخضر بسبب وجود حلقة خضراء تمتد على طول الجانب الأيمن من التجويف المركزي للنجم.



هذه هي المرة الأولى التي تلتقط فيها ناسا صورة عالية الدقة لـ Cas A والتي لم يكن من الممكن الوصول إليها سابقًا بهذه الأطوال الموجية، وتُظهر تفاصيل جدران النجم المتوسعة وهي تصطدم بالغاز الذي أطلقه قبل انفجاره.



ويقدر علماء الفلك أن هناك ما يصل إلى واحد سيبتيليون نجم في الكون، منها 100 مليار نجم في مجرة درب التبانة وحدها، بما في ذلك الشمس.



ويختلف عمر النجم بشكل كبير، حيث يتراوح من بضعة ملايين إلى تريليونات السنين، وفي نهاية حياته، وقبل أن يتوسع، وينفجر أخيرًا في سحابة من الغبار، يبدأ قلبه في الانهيار، ويبدأ قلب النجم في نفاد الهيدروجين ويتحول إلى الهيليوم الذي لا يدمر القلب فحسب، بل يرفع درجة حرارة النجم وضغطه، مما يجعله ينتفخ ببطء.



وسيستمر النجم في التوسع حتى يصبح نجمًا عملاقًا، وفي النهاية، حيث تنفجر طبقاته الخارجية، مما يخلق سحابة متوسعة من الغبار والغاز تسمى السديم الكوكبي.



يمثل Cas A نموذجًا لذلك، حيث تخلص من قشرته الخارجية حتى اصطدم بالسديم الكوكبي، مما أدى إلى انفجاره.



أظهر اكتشاف Cas A أصغر بقايا معروفة لنجم منفجر في مجرتنا، ومن خلال مراقبة محتوى الغبار، قالت ناسا إنها يمكن أن تساعد علماء الفلك على فهم كيفية إنشاء الكواكب.
















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