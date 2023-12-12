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يوتيوب ترفع أسعار اشتراكات Premium لهؤلاء المستخدمين .. هل أنت ضمنهم؟

12/12/2023 11:57:21 PM
(MENAFN- Youm7) تجري جوجل تغييرًا كبيرًا فيما يتعلق بتسعير اشتراك YouTube Premium لبعض المستخدمين،حيث سيكون هذا الرفع فى الأسعار قابلاً للتطبيق اعتبارًا من يناير 2024، لكن لن يؤثر على كافة المستخدمين.
وبحسب موقع TOI الهندى، فإن هذا التغيير ينطبق على المستخدمين القدامى الذين كانوا يستخدمون العضوية المميزة من أيام YouTube Red وGoogle Play Music.
ارتفاع كبير في الأسعار

شهد YouTube Premium عدة ارتفاعات في الأسعار في السنوات الأخيرة، ومع ذلك، قامت Google دائمًا بإعفاء المستخدمين القدامى منه واستمرت في طلب نفس الأسعار المميزة القديمة لهم، ومع ذلك، فقد ذكرت الشركة ارتفاع الأسعار لهؤلاء العملاء في المستقبل، ويبدو أن المستقبل هنا.


حيث يدفع بعض أعضاء YouTube Premium القدامى حاليًا 7.99 دولارًا أمريكيًا شهريًا، بينما يدفع البعض الآخر 9.99 دولارًا أمريكيًا شهريًا، وقد أفاد موقع 9to5Google أن الشركة بدأت بالفعل في إخطار هؤلاء المستخدمين بتغيير السعر الذي من المتوقع أن ينطبق عليهم بدءًا من دورة الفوترة التالية.
ما هو التسعير الجديد

سيتعين على هؤلاء المستخدمين دفع نفس المبلغ الذي يدفعه المستخدمون الجدد، وإذا لم تكن على علم، فإن Google تتقاضى حاليًا 13.99 دولارًا أمريكيًا شهريًا (18.99 دولارًا أمريكيًا شهريًا عبر متجر تطبيقات Apple) ويبلغ سعر الخطة العائلية 17.99 دولارًا أمريكيًا (22.99 دولارًا أمريكيًا على نظام iOS)، ويكلف الاشتراك السنوي 139.99 دولارًا أمريكيًا، وهذا يعني أن المستخدمين القدامى سيضطرون إلى دفع ضعف ما كانوا يدفعونه سابقًا.









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