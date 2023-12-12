كيفية الحصول على الألواح الخشبية فى لعبة Lego Fortnite

(MENAFN
- Youm7) جمع الموارد والبناء ليس مفهومًا غريبًا على لاعبي Fortnite ، وجزء كبير من اللعبة ما لم تكن في حالة بناء هو ضرب الأشجار والجدران والصخور وكل شيء بشكل أساسي بفأسك للحصول على المواد اللازمة لبناء الجدران والهياكل الأساسية لتمنحك ميزة في المعركة.
ولدى Lego Fortnite نظام الصياغة والبناء الخاص بها، ولكنها لا تعمل بنفس الطريقة تمامًا، فيما تعتبر الألواح الخشبية على وجه الخصوص من أهم مواد البناء في اللعبة، لكن لا يمكنك الحصول عليها بمجرد ضرب شجرة، وفقا لتقرير digitartlend.
كيفية الحصول على الألواح الخشبية في لعبة Lego Fortnite
يتطلب صنع الألواح شيئين: الأول هو الخشب ويعتبر الخشب موردًا شائعًا بقدر ما يمكن أن يكون في Lego Fortnite، ويمكنك جمعها ببساطة عن طريق الإمساك بالعصي المنتشرة حول العالم، أو عن طريق قطع الأشجار بفأس للحصول على كمية هائلة في طلقة واحدة، وبمجرد الحصول عليها فإن الخطوة التالية هي تحويل تلك المادة الخام إلى شيء قابل للاستخدام.
لتحويل الخشب إلى ألواح، يتعين عليك بناء مطحنة خشب بنفسك، والتي يمكن صنعها عن طريق تحديدها من قسم المحطات في قائمة البناء الخاصة بك والتي تحتوي على 15 جرانيت و8 خشب، ضع هيكلك الجديد في مكان مناسب، مثل تحت نوع من السقف لأنه لا يمكن تشغيله إذا كان تحت المطر دون غطاء.
وأخيرا، لجعل الألواح الخاصة بك ، ما عليك سوى التفاعل مع مطحنة الخشب الخاصة بك واختيار وصفة الألواح الخشبية والبدء فى إدخال الخشب الخام الخاص بك، وكل قطعة من الخشب تترجم 1 إلى 1 للألواح الخشبية ، بعد بضع ثوانٍ خذ مخرجات الألواح الخشبية وستكون جاهزًا للانطلاق.
MENAFN12122023000132011024ID1107584482
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.