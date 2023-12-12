كيفية الحصول على الألواح الخشبية فى لعبة Lego Fortnite

MENAFN - Youm7) جمع الموارد والبناء ليس مفهومًا غريبًا على لاعبي Fortnite ، وجزء كبير من اللعبة ما لم تكن في حالة بناء هو ضرب الأشجار والجدران والصخور وكل شيء بشكل أساسي بفأسك للحصول على المواد اللازمة لبناء الجدران والهياكل الأساسية لتمنحك ميزة في المعركة.ولدى Lego Fortnite نظام الصياغة والبناء الخاص بها، ولكنها لا تعمل بنفس الطريقة تمامًا، فيما تعتبر الألواح الخشبية على وجه الخصوص من أهم مواد البناء في اللعبة، لكن لا يمكنك الحصول عليها بمجرد ضرب شجرة، وفقا لتقرير digitartlend.كيفية الحصول على الألواح الخشبية في لعبة Lego Fortnite

يتطلب صنع الألواح شيئين: الأول هو الخشب ويعتبر الخشب موردًا شائعًا بقدر ما يمكن أن يكون في Lego Fortnite، ويمكنك جمعها ببساطة عن طريق الإمساك بالعصي المنتشرة حول العالم، أو عن طريق قطع الأشجار بفأس للحصول على كمية هائلة في طلقة واحدة، وبمجرد الحصول عليها فإن الخطوة التالية هي تحويل تلك المادة الخام إلى شيء قابل للاستخدام.

لتحويل الخشب إلى ألواح، يتعين عليك بناء مطحنة خشب بنفسك، والتي يمكن صنعها عن طريق تحديدها من قسم المحطات في قائمة البناء الخاصة بك والتي تحتوي على 15 جرانيت و8 خشب، ضع هيكلك الجديد في مكان مناسب، مثل تحت نوع من السقف لأنه لا يمكن تشغيله إذا كان تحت المطر دون غطاء.وأخيرا، لجعل الألواح الخاصة بك ، ما عليك سوى التفاعل مع مطحنة الخشب الخاصة بك واختيار وصفة الألواح الخشبية والبدء فى إدخال الخشب الخام الخاص بك، وكل قطعة من الخشب تترجم 1 إلى 1 للألواح الخشبية ، بعد بضع ثوانٍ خذ مخرجات الألواح الخشبية وستكون جاهزًا للانطلاق.