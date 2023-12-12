عصر جديد من الخصوصية.. كيفية استخدام رسائل واتساب المختفية؟

MENAFN - Youm7) هل سبق لك أن فكرت في همس الأسرار الرقمية التي تختفي بعد الكشف عن نفسها؟ إذا كان الأمر كذلك، فإن التحديث الأخير لتطبيق واتساب لن يكون أقل من سحري بالنسبة لك.إن ميزة "العرض مرة واحدة" الخاصة بالمنصة، والتي تجعل النصوص والصور ومقاطع الفيديو تختفي بسهولة بعد رؤيتها، قد احتضنت الرسائل الصوتية، حيث توفر هذه الميزة الجديدة مستوى جديدًا تمامًا من الخصوصية لمحادثاتك، مما يضمن عدم ترك كلماتك المنطوقة أي أثر بمجرد سماعها.كيفية استخدام رسائل الواتساب المختفية؟

يمكن لمعظم مستخدمي Android WhatsApp تجربة هذه الخدعة الجديدة المختفية من خلال رسائلهم الصوتية بفضل التحديث الأخير.



وللحقق مما إذا كان لديك أداة العميل السري هذه في ترسانة التكنولوجيا الخاصة بك، ما عليك سوى التوجه إلى متجر Google Play، وتنزيل أحدث إصدار من واتساب، وستكون جاهزًا لإظهار الرسائل الصوتية التي تعرض مرة واحدة.وتعد عملية إرسال رسالة صوتية "عرض مرة واحدة" سهلة للغاية، عبر البدء بتشغيل تطبيق واتساب واختيار دردشة المستلم الذي اخترته.اضغط باستمرار على أيقونة الميكروفون الموجودة في أسفل يمين مربع الدردشة - تبدأ رسالتك في التسجيل، وتكون جاهزة لنقل صوتك إلى غياهب النسيان بمجرد سماعه.بينما تتدفق كلماتك، ابحث عن رمز القفل، قم بتمرير سريع لأعلى نحو هذا الرمز - ستظهر أيقونة العرض مرة واحدة على شاشتك، اضغط على هذا الرمز قبل الانتهاء رسالتك وبهذه الطريقة، يتم إعداد رسالتك الصوتية العادية لتختفي بعد التشغيل.بمجرد أن يستمع المستلم إلى رسالتك، فإن هذه الهمسات الرقمية تدمر نفسها ذاتيًا، ولا تترك وراءها سوى ذاكرة باهتة - أو حسب مصطلحات واتساب، نصًا بسيطًا "مفتوحًا".كذلك لا يتعلق الأمر فقط بالاستماع لمرة واحدة، فإذا لم يتم سماع رسالتك لمدة 14 يومًا، فسوف تأخذ أسرارها إلى القبر عن طريق الاختفاء من الدردشة.ومع ذلك، فإن التنبيه السريع هو أن هذه الرسائل الصوتية التي يتم عرضها مرة واحدة تشبه النجوم المتساقطة، فهي جميلة ولكن لا يمكن المساس بها.كذلك لا يمكنك حفظها أو تمييزها بنجمة أو إعادة توجيه عملية التلاشي، فهي بحكم تصميمها، لحظات عابرة في الزمن الرقمي.رفع مستوى المراسلة الخاصة بك

عرض الرسائل الصوتية مرة واحدة لا يقتصر فقط على التخفي؛ كما أنها تأتي مزودة بوظائف سهلة الاستخدام مثل خيارات القفل والإيقاف المؤقت والتسجيل والحذف.



قم بتأمين تسجيل رسالتك دون متاعب الضغط باستمرار على الأيقونة، أو توقف مؤقتًا واستأنف عندما تحتاج إلى التقاط فكرة - أو التنفس.كذلك حال ارتكاب خطأ فادحا، يتيح لك خيار الحذف مسح رسالتك السرية والبدء من جديد.