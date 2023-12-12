الولايات المتحدة تحذر مستخدميها من عمليات الاختراق المتعلقة بـ QR Code

MENAFN - Youm7) بينما يجد مجرمو الإنترنت طرقًا جديدة للاحتيال، تتطلع الحكومات في جميع أنحاء العالم إلى توعية الأشخاص بالجرائم الإلكترونية المستمرة، أصدرت لجنة التجارة الفيدرالية الأمريكية (FTC) أيضًا نصيحة للناس ليكونوا حذرين من عمليات احتيال رمزQR Code.وقالت لجنة التجارة الفيدرالية (FTC) إن المحتالين يخفون الروابط الضارة في رموزQR Code لسرقة المعلومات الشخصية، حيث يقوم المحتالون بإخفاء رموز QR Code الموجودة على عدادات مواقف السيارات باستخدام رمز QR Code الخاص بهم وسرقة بيانات المستخدم.كيف تحمي نفسك

يعد رمز

QR Code الموجود في مكان غير متوقع بمثابة علامة حمراء ويجب على المستخدمين فحص عنوان URL قبل فتحه، كما يجب أن تتأكد أيضًا من عدم انتحاله وابحث عن الأخطاء الإملائية أو الحروف المبدلة.

لا تقم بمسح رمزQR Code ضوئيًا في رسالة بريد إلكتروني أو رسالة نصية لم تكن تتوقعها - خاصة إذا كانت تحثك على التصرف فورًا.إذا أرسل إليك شخص ما رمزQR Code (QR Code) قائلاً إنه من خلال مسحه ضوئيًا، ستتلقى أموالاً في حسابك، فهذه عملية احتيال، لتتمكن من استقبال الأموال في حسابك، يجب أن تكون أنت من يرسل رمزQR Code.بالنسبة للمعاملات الرقمية، استخدم فقط التطبيقات التي تم تنزيلها من متاجر التطبيقات الرسمية. قم بفحص المطور وتأكد من أن التطبيق ليس من مطور مجهول.