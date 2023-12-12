منتدى الشرق الأوسط للاستدامة يستكمل تحضيراته لإطلاق النسخة الثانية

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej)
الأربعاء ١٣ ديسمبر ٢٠٢٣ - 02:00
أعلن منتدى الشرق الأوسط للاستدامة استكمال التحضيرات لإطلاق نسخته الثانية خلال الفترة 8-9 يناير 2024 في فندق الخليج – مملكة البحرين بحضور الدكتور محمد بن مبارك بن دينه وزير النفط والبيئة المبعوث الخاص لشؤون المناخ.
ويعتبر المنتدى منصة إقليمية للتواصل والتفاعل وبناء المهارات الخاصة بدعم العمل المناخي، حيث سيركز على الترويج لجهود الحد من الانبعاثات الكربونية على مستوى المنطقة، مع التركيز على عنوان «تحقيق الحياد الكربوني الصفري – طرق تسريع التنفيذ».
ومن المرتقب أن يستقطب المنتدى أكثر من 500 صانع قرار ومسؤول تنفيذي وخبير استدامة من مختلف القطاعات على مستوى المنطقة والعالم. وسينظر برنامج المنتدى بجلساته ومناقشاته عالمية المستوى بصورة شمولية إلى طريق الحياد الكربوني الصفري وأوجه التعاون الأساسية وطرق التمويل والأنظمة والتشريعات المطلوبة لتسريع توجه الشركات والمؤسسات في مختلف القطاعات وعلى مستوى الاقتصاديات الإقليمية. كما ستسلط أجندة المنتدى الضوء على مخرجات النسخة الثامنة والعشرين من مؤتمر الأطراف (كوب 28) المَعني بتغير المناخ، المنعقد مؤخرا بدولة الإمارات العربية المتحدة وكيف يمكن تنفيذها لدعم العمل المناخي في منطقة الشرق الأوسط وشمال افريقيا (المينا). وسيتضمن برنامج عمل المنتدى على مدار يومين عدداً من الكلمات الرئيسية والجلسات الحوارية التفاعلية مع المشاركين من متحدثين رفيعي المستوى من بينهم مسؤولون حكوميون وقادة العمل المناخي ومديرو كبرى الشركات لبحث التحديات والمسائل الأكثر أهمية لتحقيق أهداف الحياد الكربوني الصفري. وتضم قائمة المتحدثين رؤساء تنفيذيين من شركة أكوا باور، شركة ألمنيوم البحرين (ألبا)، شركة (ايه بي إم تيرمينالز) البحرين، بنك ABC ، شركة بابكو إنرجيز، مجموعة بوسطن للاستشارات، مصرف البحرين المركزي، شركة ديلويت، شركة ايرنست آند يونغ – بارثينون، هيئة الكهرباء والماء، مدينة إكسبو دبي، بنك إتش اس بي سي، شركة انفراكورب، شركة «كي بي إم جي»، Lucid Motors ، البحر الأحمر الدولية، بنك ستاندرد تشارترد، شركة الزعبي وشركاه وغيرها. كما سيتخلل اعمال المنتدى سلسلة من الورش التي ستركز على مساعدة الشركات على تطوير استراتيجيات لخفض انبعاثاتها الكربونية وتأسيس مسارات خاصة بهم وصولاً إلى الحياد الكربوني الصفري. وستدير ورش العمل كل من: شركة ديلويت، شركة «كي بي إم جي»، مجموعة الاستدامة، جمعية المحللين الماليين المعتمدين في البحرين وشركة «بترو سكيلز».
وجميع الشركات مدعوّة للتسجيل في هذه الورش الغنية بالمعلومات القيّمة التي ستساعد المشاركين على فهم وإدراك أفضل لكيفية تطوير خطط فعالة لخفض الانبعاثات الكربونية في نماذج عملهم وعملياتهم. وفي معرض تعليقها على تحضيرات المنتدى صرحت ليلا دانيش المدير التنفيذي لشركة فين مارك كوميونيكيشنس، مؤسس ومنظم المنتدى بالقول: «نحن متحمسون لإعلان تفاصيل إضافية عن المنتدى والبرنامج المتكامل من المتحدثين والجلسات الحوارية والورش. ونتطلع قدماً مرة أخرى إلى جلب مجموعة متنوعة من قادة الأعمال مع خبراء المناخ والاستدامة لمناقشة حلول عملية ومجدية للتحولات المتسارعة في حقول الاقتصاد والطاقة الماثلة أمامنا». ويدعم المنتدى مجموعة من الشركاء الملتزمين بدعم العمل المناخي الإقليمي، وتضم قائمة الشركاء في المنتدى: الشركاء الرئيسيين: ABC بنك وشركة انفراكورب. الشركاء الاستراتيجيين: صندوق العمل (تمكين) وشركة بابكو إنرجيز وبنك ستاندرد تشارترد. شركاء المنتدى: شركة «ايه بي ام تيرمينالز البحرين» والشركة العربية لبناء وإصلاح السفن (أسري)، شركة الزعبي وشركاه، شركة البحرين لتصليح السفن والهندسة (باسرك) وغرفة التجارة الأمريكية في البحرين. الناقل الرسمي: مجموعة طيران الخليج. الشركاء الإعلاميين: اقتصاد الشرق مع Bloomberg ، BFT Media ، و OGN .
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