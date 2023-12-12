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منتدى الشرق الأوسط للاستدامة يستكمل تحضيراته لإطلاق النسخة الثانية

12/12/2023 11:57:16 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) الأربعاء ١٣ ديسمبر ٢٠٢٣ - 02:00

أعلن‭ ‬منتدى‭ ‬الشرق‭ ‬الأوسط‭ ‬للاستدامة‭ ‬استكمال‭ ‬التحضيرات‭ ‬لإطلاق‭ ‬نسخته‭ ‬الثانية‭ ‬خلال‭ ‬الفترة‭ ‬8‭-‬9‭ ‬يناير‭ ‬2024‭ ‬في‭ ‬فندق‭ ‬الخليج‭ ‬ ‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭ ‬بحضور‭ ‬الدكتور‭ ‬محمد‭ ‬بن‭ ‬مبارك‭ ‬بن‭ ‬دينه‭ ‬وزير‭ ‬النفط‭ ‬والبيئة‭ ‬المبعوث‭ ‬الخاص‭ ‬لشؤون‭ ‬المناخ‭.‬

ويعتبر‭ ‬المنتدى‭ ‬منصة‭ ‬إقليمية‭ ‬للتواصل‭ ‬والتفاعل‭ ‬وبناء‭ ‬المهارات‭ ‬الخاصة‭ ‬بدعم‭ ‬العمل‭ ‬المناخي،‭ ‬حيث‭ ‬سيركز‭ ‬على‭ ‬الترويج‭ ‬لجهود‭ ‬الحد‭ ‬من‭ ‬الانبعاثات‭ ‬الكربونية‭ ‬على‭ ‬مستوى‭ ‬المنطقة،‭ ‬مع‭ ‬التركيز‭ ‬على‭ ‬عنوان‭ ‬‮«‬تحقيق‭ ‬الحياد‭ ‬الكربوني‭ ‬الصفري‭ ‬ ‭ ‬طرق‭ ‬تسريع‭ ‬التنفيذ‮»‬‭.‬

ومن‭ ‬المرتقب‭ ‬أن‭ ‬يستقطب‭ ‬المنتدى‭ ‬أكثر‭ ‬من‭ ‬500‭ ‬صانع‭ ‬قرار‭ ‬ومسؤول‭ ‬تنفيذي‭ ‬وخبير‭ ‬استدامة‭ ‬من‭ ‬مختلف‭ ‬القطاعات‭ ‬على‭ ‬مستوى‭ ‬المنطقة‭ ‬والعالم‭. ‬وسينظر‭ ‬برنامج‭ ‬المنتدى‭ ‬بجلساته‭ ‬ومناقشاته‭ ‬عالمية‭ ‬المستوى‭ ‬بصورة‭ ‬شمولية‭ ‬إلى‭ ‬طريق‭ ‬الحياد‭ ‬الكربوني‭ ‬الصفري‭ ‬وأوجه‭ ‬التعاون‭ ‬الأساسية‭ ‬وطرق‭ ‬التمويل‭ ‬والأنظمة‭ ‬والتشريعات‭ ‬المطلوبة‭ ‬لتسريع‭ ‬توجه‭ ‬الشركات‭ ‬والمؤسسات‭ ‬في‭ ‬مختلف‭ ‬القطاعات‭ ‬وعلى‭ ‬مستوى‭ ‬الاقتصاديات‭ ‬الإقليمية‭. ‬كما‭ ‬ستسلط‭ ‬أجندة‭ ‬المنتدى‭ ‬الضوء‭ ‬على‭ ‬مخرجات‭ ‬النسخة‭ ‬الثامنة‭ ‬والعشرين‭ ‬من‭ ‬مؤتمر‭ ‬الأطراف‭ (‬كوب‭ ‬28‭) ‬المَعني‭ ‬بتغير‭ ‬المناخ،‭ ‬المنعقد‭ ‬مؤخرا‭ ‬بدولة‭ ‬الإمارات‭ ‬العربية‭ ‬المتحدة‭ ‬وكيف‭ ‬يمكن‭ ‬تنفيذها‭ ‬لدعم‭ ‬العمل‭ ‬المناخي‭ ‬في‭ ‬منطقة‭ ‬الشرق‭ ‬الأوسط‭ ‬وشمال‭ ‬افريقيا‭ (‬المينا‭). ‬وسيتضمن‭ ‬برنامج‭ ‬عمل‭ ‬المنتدى‭ ‬على‭ ‬مدار‭ ‬يومين‭ ‬عدداً‭ ‬من‭ ‬الكلمات‭ ‬الرئيسية‭ ‬والجلسات‭ ‬الحوارية‭ ‬التفاعلية‭ ‬مع‭ ‬المشاركين‭ ‬من‭ ‬متحدثين‭ ‬رفيعي‭ ‬المستوى‭ ‬من‭ ‬بينهم‭ ‬مسؤولون‭ ‬حكوميون‭ ‬وقادة‭ ‬العمل‭ ‬المناخي‭ ‬ومديرو‭ ‬كبرى‭ ‬الشركات‭ ‬لبحث‭ ‬التحديات‭ ‬والمسائل‭ ‬الأكثر‭ ‬أهمية‭ ‬لتحقيق‭ ‬أهداف‭ ‬الحياد‭ ‬الكربوني‭ ‬الصفري‭. ‬وتضم‭ ‬قائمة‭ ‬المتحدثين‭ ‬رؤساء‭ ‬تنفيذيين‭ ‬من‭ ‬شركة‭ ‬أكوا‭ ‬باور،‭ ‬شركة‭ ‬ألمنيوم‭ ‬البحرين‭ (‬ألبا‭)‬،‭ ‬شركة‭ (‬ايه‭ ‬بي‭ ‬إم‭ ‬تيرمينالز‭) ‬البحرين،‭ ‬بنك ABC ‭ ‬،‭ ‬شركة‭ ‬بابكو‭ ‬إنرجيز،‭ ‬مجموعة‭ ‬بوسطن‭ ‬للاستشارات،‭ ‬مصرف‭ ‬البحرين‭ ‬المركزي،‭ ‬شركة‭ ‬ديلويت،‭ ‬شركة‭ ‬ايرنست‭ ‬آند‭ ‬يونغ‭ ‬ ‭ ‬بارثينون،‭ ‬هيئة‭ ‬الكهرباء‭ ‬والماء،‭ ‬مدينة‭ ‬إكسبو‭ ‬دبي،‭ ‬بنك‭ ‬إتش‭ ‬اس‭ ‬بي‭ ‬سي،‭ ‬شركة‭ ‬انفراكورب،‭ ‬شركة‭ ‬‮«‬كي‭ ‬بي‭ ‬إم‭ ‬جي‮»‬،‭ ‬ Lucid ‭ ‬ Motors ،‭ ‬البحر‭ ‬الأحمر‭ ‬الدولية،‭ ‬بنك‭ ‬ستاندرد‭ ‬تشارترد،‭ ‬شركة‭ ‬الزعبي‭ ‬وشركاه‭ ‬وغيرها‭. ‬كما‭ ‬سيتخلل‭ ‬اعمال‭ ‬المنتدى‭ ‬سلسلة‭ ‬من‭ ‬الورش‭ ‬التي‭ ‬ستركز‭ ‬على‭ ‬مساعدة‭ ‬الشركات‭ ‬على‭ ‬تطوير‭ ‬استراتيجيات‭ ‬لخفض‭ ‬انبعاثاتها‭ ‬الكربونية‭ ‬وتأسيس‭ ‬مسارات‭ ‬خاصة‭ ‬بهم‭ ‬وصولاً‭ ‬إلى‭ ‬الحياد‭ ‬الكربوني‭ ‬الصفري‭. ‬وستدير‭ ‬ورش‭ ‬العمل‭ ‬كل‭ ‬من‭: ‬شركة‭ ‬ديلويت،‭ ‬شركة‭ ‬‮«‬كي‭ ‬بي‭ ‬إم‭ ‬جي‮»‬،‭ ‬مجموعة‭ ‬الاستدامة،‭ ‬جمعية‭ ‬المحللين‭ ‬الماليين‭ ‬المعتمدين‭ ‬في‭ ‬البحرين‭ ‬وشركة‭ ‬‮«‬بترو‭ ‬سكيلز‮»‬‭.‬

وجميع‭ ‬الشركات‭ ‬مدعوّة‭ ‬للتسجيل‭ ‬في‭ ‬هذه‭ ‬الورش‭ ‬الغنية‭ ‬بالمعلومات‭ ‬القيّمة‭ ‬التي‭ ‬ستساعد‭ ‬المشاركين‭ ‬على‭ ‬فهم‭ ‬وإدراك‭ ‬أفضل‭ ‬لكيفية‭ ‬تطوير‭ ‬خطط‭ ‬فعالة‭ ‬لخفض‭ ‬الانبعاثات‭ ‬الكربونية‭ ‬في‭ ‬نماذج‭ ‬عملهم‭ ‬وعملياتهم‭. ‬وفي‭ ‬معرض‭ ‬تعليقها‭ ‬على‭ ‬تحضيرات‭ ‬المنتدى‭ ‬صرحت‭ ‬ليلا‭ ‬دانيش‭ ‬المدير‭ ‬التنفيذي‭ ‬لشركة‭ ‬فين‭ ‬مارك‭ ‬كوميونيكيشنس،‭ ‬مؤسس‭ ‬ومنظم‭ ‬المنتدى‭ ‬بالقول‭: ‬‮«‬نحن‭ ‬متحمسون‭ ‬لإعلان‭ ‬تفاصيل‭ ‬إضافية‭ ‬عن‭ ‬المنتدى‭ ‬والبرنامج‭ ‬المتكامل‭ ‬من‭ ‬المتحدثين‭ ‬والجلسات‭ ‬الحوارية‭ ‬والورش‭. ‬ونتطلع‭ ‬قدماً‭ ‬مرة‭ ‬أخرى‭ ‬إلى‭ ‬جلب‭ ‬مجموعة‭ ‬متنوعة‭ ‬من‭ ‬قادة‭ ‬الأعمال‭ ‬مع‭ ‬خبراء‭ ‬المناخ‭ ‬والاستدامة‭ ‬لمناقشة‭ ‬حلول‭ ‬عملية‭ ‬ومجدية‭ ‬للتحولات‭ ‬المتسارعة‭ ‬في‭ ‬حقول‭ ‬الاقتصاد‭ ‬والطاقة‭ ‬الماثلة‭ ‬أمامنا‮»‬‭. ‬ويدعم‭ ‬المنتدى‭ ‬مجموعة‭ ‬من‭ ‬الشركاء‭ ‬الملتزمين‭ ‬بدعم‭ ‬العمل‭ ‬المناخي‭ ‬الإقليمي،‭ ‬وتضم‭ ‬قائمة‭ ‬الشركاء‭ ‬في‭ ‬المنتدى‭: ‬الشركاء‭ ‬الرئيسيين‭: ‬ ABC ‭ ‬بنك‭ ‬وشركة‭ ‬انفراكورب‭. ‬الشركاء‭ ‬الاستراتيجيين‭: ‬صندوق‭ ‬العمل‭ (‬تمكين‭) ‬وشركة‭ ‬بابكو‭ ‬إنرجيز‭ ‬وبنك‭ ‬ستاندرد‭ ‬تشارترد‭. ‬شركاء‭ ‬المنتدى‭: ‬شركة‭ ‬‮«‬ايه‭ ‬بي‭ ‬ام‭ ‬تيرمينالز‭ ‬البحرين‮»‬‭ ‬والشركة‭ ‬العربية‭ ‬لبناء‭ ‬وإصلاح‭ ‬السفن‭ (‬أسري‭)‬،‭ ‬شركة‭ ‬الزعبي‭ ‬وشركاه،‭ ‬شركة‭ ‬البحرين‭ ‬لتصليح‭ ‬السفن‭ ‬والهندسة‭ (‬باسرك‭) ‬وغرفة‭ ‬التجارة‭ ‬الأمريكية‭ ‬في‭ ‬البحرين‭. ‬الناقل‭ ‬الرسمي‭: ‬مجموعة‭ ‬طيران‭ ‬الخليج‭. ‬الشركاء‭ ‬الإعلاميين‭: ‬اقتصاد‭ ‬الشرق‭ ‬مع‭ ‬ Bloomberg ،‭ ‬ BFT ‭ ‬ Media ،‭ ‬و OGN ‭.‬

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