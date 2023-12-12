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الغانم يرأس مناقشات مائدة مستديرة حول الاستدامة وتغيير النظم

12/12/2023 11:57:16 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) الأربعاء ١٣ ديسمبر ٢٠٢٣ - 02:00

ترأس‭ ‬الدكتور‭ ‬نواف‭ ‬حسين‭ ‬سلطان‭ ‬الغانم‭ ‬الرئيس‭ ‬المشارك‭ ‬لمجموعة‭ ‬التحول‭ ‬المؤسسي‭ ‬والتطوير‭ ‬التنظيمي‭ ‬في‭ ‬الأكاديمية‭ ‬البريطانية‭ ‬للإدارة‭ ‬مناقشات‭ ‬الدائرة‭ ‬المستديرة‭ ‬حول‭ ‬الاستدامة‭ ‬ودور‭ ‬الأنظمة‭ ‬الإدارية‭ ‬في‭ ‬إسراع‭ ‬وتيرة‭ ‬تحقيق‭ ‬استدامة‭ ‬العمليات‭ ‬لتحقيق‭ ‬أهداف‭ ‬التنمية‭ ‬المستدامة‭ ‬للأمم‭ ‬المتحدة‭ ‬بدعوة‭ ‬من‭ ‬مركز‭ ‬القيادة‭ ‬في‭ ‬العاصمة‭ ‬الدنماركية‭ ‬كوبنهاجن‭ ‬والمؤتمر‭ ‬الدولي‭ ‬21‭ ‬لدراسة‭ ‬القيادة‭.

جدير‭ ‬بالذكر‭ ‬أن‭ ‬المؤتمر‭ ‬شهد‭ ‬اقبالا‭ ‬كبيرا‭ ‬من‭ ‬المهنيين‭ ‬والباحثين‭ ‬وجرى‭ ‬مناقشة‭ ‬آخر‭ ‬التجارب‭ ‬المؤسسية‭/ ‬الأبحاث‭ ‬العملية‭ ‬عن‭ ‬التأثيرات‭ ‬المرصودة‭ ‬لتطور‭ ‬النظم‭ ‬القيادية‭ ‬في‭ ‬القطاعات‭ ‬الصناعية،‭ ‬الصحية،‭ ‬المالية،‭ ‬الأمنية‭ ‬والطاقة‭ ‬وإسهاماتها‭ ‬في‭ ‬الاستدامة‭ ‬والمساهمة‭ ‬الإيجابية‭ ‬في‭ ‬الخطط‭ ‬الوطنية‭ ‬الجهود‭ ‬العالمية‭ ‬لتحقيق‭ ‬التنمية‭ ‬المستدامة‭ ‬في‭ ‬جميع‭ ‬القطاعات‭ ‬بما‭ ‬فيها‭ ‬الاستدامة‭ ‬الاقتصادية،‭ ‬البيئية،‭ ‬الثقافية‭ ‬والاجتماعية‭.‬

وفي‭ ‬تعليق‭ ‬خاص‭ ‬بهذه‭ ‬المناسبة‭ ‬قال‭ ‬الدكتور‭ ‬نواف‭ ‬الغانم‭ ‬ان‭ ‬القيادة‭ ‬هي‭ ‬فن‭ ‬التعامل‭ ‬مع‭ ‬تحديات‭ ‬استمرار‭ ‬الأعمال‭ ‬بنهج‭ ‬القيادة‭ ‬الواقعية‭ ‬والإيجابية‭ ‬في‭ ‬بيئة‭ ‬مليئة‭ ‬بالتحديات‭ ‬المتزايدة‭ ‬لدعم‭ ‬التنمية‭ ‬الاقتصادية‭ ‬والحفاظ‭ ‬على‭ ‬توازن‭ ‬النظم‭ ‬البيئية‭.‬

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