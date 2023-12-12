الغانم يرأس مناقشات مائدة مستديرة حول الاستدامة وتغيير النظم

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej)
الأربعاء ١٣ ديسمبر ٢٠٢٣ - 02:00
ترأس الدكتور نواف حسين سلطان الغانم الرئيس المشارك لمجموعة التحول المؤسسي والتطوير التنظيمي في الأكاديمية البريطانية للإدارة مناقشات الدائرة المستديرة حول الاستدامة ودور الأنظمة الإدارية في إسراع وتيرة تحقيق استدامة العمليات لتحقيق أهداف التنمية المستدامة للأمم المتحدة بدعوة من مركز القيادة في العاصمة الدنماركية كوبنهاجن والمؤتمر الدولي 21 لدراسة القيادة.
جدير بالذكر أن المؤتمر شهد اقبالا كبيرا من المهنيين والباحثين وجرى مناقشة آخر التجارب المؤسسية/ الأبحاث العملية عن التأثيرات المرصودة لتطور النظم القيادية في القطاعات الصناعية، الصحية، المالية، الأمنية والطاقة وإسهاماتها في الاستدامة والمساهمة الإيجابية في الخطط الوطنية الجهود العالمية لتحقيق التنمية المستدامة في جميع القطاعات بما فيها الاستدامة الاقتصادية، البيئية، الثقافية والاجتماعية.
وفي تعليق خاص بهذه المناسبة قال الدكتور نواف الغانم ان القيادة هي فن التعامل مع تحديات استمرار الأعمال بنهج القيادة الواقعية والإيجابية في بيئة مليئة بالتحديات المتزايدة لدعم التنمية الاقتصادية والحفاظ على توازن النظم البيئية.
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